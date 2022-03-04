مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً عاجلاً حول أوكرانيا

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً عاجلاً، اليوم الجمعة، بطلب من بريطانيا لدراسة الوضع في أوكرانيا.

وقال الدبلوماسيون إن هذه الجلسة التي طلبتها أيضا الولايات المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا، ستعقد بطلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن "حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في منطقة" قرب منشأة "زابوريجيا" النووية التي تعدّ الأكبر في أوروبا.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني مجلس الأمن إلى الانعقاد بعد سيطرة القوات الروسية على المحطة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا. لكن حريقا اندلع في مبنى تدريب قريب من المحطة تم إخماده، وقال مسؤولون إن المنشأة آمنة.





المصدر: آ ف ب