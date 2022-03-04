الناتو يحذر من الأسوأ في أزمة أوكرانيا

حذر ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، من الأسوأ في الأيام القادمة في الأزمة الأوكرانية. وأضاف ستولتنبرج للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل "من المرجح أن تكون الأيام المقبلة أسوأ مع مزيد من القتلى والمزيد من المعاناة والمزيد من الدمار". ودعا الأمين العام للحلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سحب جميع القوات من أوكرانيا.
وأكد أن إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى امتداد النزاع إلى المزيد من الدول الأوروبية رافضا مطالب كييف بفرض مثل هذه المنطقة. وأوضح "نتفهم شعور اليأس ولكننا نعتقد أيضا أننا إذا فعلنا ذلك (إنشاء منطقة حظر طيران) فسينتهي بنا الأمر بوضع قد يؤدي إلى تفجر حرب شاملة في أوروبا تضم المزيد من الدول". وتابع "نطالب بسحب جميع القوات الروسية دون شروط والمشاركة في جهود دبلوماسية حقيقية الآن". كما قال ستولتنبرج "الحلفاء متفقون على وجوب ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو قوات له على الأراضي الأوكرانية". وأردف "في الوقت نفسه، نتحمل مسؤولية كحلفاء في حلف شمال الأطلسي بأن نمنع امتداد الأزمة خارج أوكرانيا لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر تدميرا وسيتسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية". وقال ستولتنبرج إن الأزمة في أوكرانيا قد تؤدي إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا وتفاقم المعاناة.