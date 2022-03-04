بوتين يوجه رسالة إلى جيران روسيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رسالة إلى الدول المجاورة لبلاده.

وخلال مشاركته عبر الإنترنت في حفل لرفع العلم على متن عبارة، حث بوتين جيران روسيا على عدم تصعيد التوتر، بعد تسعة أيام من إعلانه انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "لا نضمر نيات سيئة لجيراننا. وأنصحهم أيضاً بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود. نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها".

وأضاف الرئيس الروسي "لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها. وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط رداً على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية".

المصدر: آ ف ب