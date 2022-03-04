الكرملين يوجه دعوة إلى الروس بشأن أزمة أوكرانيا

وجه الكرملين، اليوم الجمعة، دعوة مهمة إلى الروس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.

ودعت الرئاسة الروسية جميع الروس للوقوف خلف الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أكثر من أسبوع على بدء العملية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "ليس الآن وقت الانقسام"، وذلك رداً على سؤال بشأن مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء العملية العسكرية.

وأضاف بيسكوف "الآن وقت الوقوف صفاً واحداً، الوقوف صفاً واحداً خلف رئيسنا".

وأوضح أن ما سيحدث بعد ذلك في المفاوضات سيعتمد على رد فعل أوكرانيا على المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الجانبين.

وتابع "المحادثات، التي جرت، كانت فرصة جيدة لنقل رؤيتنا إلى الجانب الأوكراني بوضوح حول كيفية حل هذه المشكلة. من الآن فصاعدا، سيعتمد كل شيء على رد فعل الجانب الأوكراني".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أنه لم يتم الاتفاق بعد على وثائق معينة مع أوكرانيا في المحادثات.

وبدأت القوات الروسية، قبل تسعة أيام، عملية عسكرية في أوكرانيا من أجل نزع سلاح الجمهورية السوفياتية السابقة.

المصدر: آ ف ب