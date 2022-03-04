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ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في بيشاور إلى 56 قتيلا
آثار الانفجار داخل المسجد
4 مارس 2022 16:27

أعلن مصدر في مستشفى أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في مسجد في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان اليوم الجمعة ارتفعت إلى 56 قتيلا.
وقال الناطق باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "بالمجموع، قتل 56 شخصا وأصيب 194 آخرون بجروح. من بين الجرحى 50 مريضا حالاتهم حرجة".
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 30 شخصا على الأقل، لكن مسؤولي الشرطة والمستشفى كانوا قد توقعوا زيادة كبيرة في عدد القتلى لأن العديد من المصابين في حالات حرجة.
ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن، وهو من الهجمات الأكثر دموية منذ سنوات في باكستان.
وقال ضابط الشرطة محمد سجاد خان "نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى".
وفي السنوات الأخيرة، حد الجيش الباكستاني من وتيرة الهجمات عن طريق تضييق الخناق على الجماعات المتشددة.
وأكد إعجاز خان، وهو مسؤول كبير في الشرطة، لرويترز أن مسلحين اثنين وصلا إلى مكان قريب من المسجد على دراجة نارية، حيث أوقفتهما الشرطة للتفتيش.
وأضاف "فتحا النار على الشرطة... ودخلا المسجد".
ولا تزال الشرطة تتحقق لمعرفة إن كانا كلاهما نفذا تفجيراً انتحارياً داخل المسجد.
وأدان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التفجير.

المصدر: رويترز
باكستان
بيشاور
تفجير انتحاري
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