هزتان أرضيتان تضربان مصر

أحمد عاطف (الاتحاد)

شهدت مصر صباح اليوم هزتين أرضيتين، حيث سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، صباح اليوم الجمعة، على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان اليوم، أن الهزتان كانتا بقوة 3.49 درجة و 3.58 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن الزلزلان وقعت شرقي مدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، على عمق 16.7 كم و 16 كم، مؤكدا عدم شعور السكان بهما، ولم تتعرض المدينة لأي آثار للهزتان الأرضيتان.

يذكر أن مصر قد شهدت عدة زلازل خلال العام الجاري، حيث تعرضت المحافظات المصرية إلى 5 زلازل متفاوتة القوة خلال أول شهرين من عام 2022.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد نفى دخول مصر حزام الزلازل، بعد انتشار الشائعات حول ذلك عقب وقوع سلسلة من الزلازل خلال الأشهر الأخيرة.