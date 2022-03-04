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قرار من بايدن ينقذ الأوكرانيين
جو بايدن
4 مارس 2022 14:12

 ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستمنح مؤقتاً إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل لعشرات الآلاف من الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة وغير القادرين على العودة إلى بلادهم بسبب الصراع الدائر مع روسيا.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستتيح للأوكرانيين في الولايات المتحدة بدءا من الأول من مارس بالبقاء والعمل على نحو قانوني لمدة 18 شهراً، بعد الهجوم الروسي على بلادهم في أكبر هجوم يستهدف بلدا أوروبيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت الوزارة إن هذا البرنامج سيسري على قرابة 75 ألف أوكراني.

وسيحصل الأوكرانيون على إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل بموجب برنامج يعرف بوضع الحماية المؤقت. ويمنح البرنامج المهاجرين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بأمان بسبب ظروف استثنائية مثل الصراعات العنيفة أو الكوارث الطبيعية إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة على نحو قانوني لفترة محددة.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، الخميس، إنها أوقفت رحلات الترحيل إلى أوكرانيا بسبب "الأزمة الإنسانية الراهنة".
وفر أكثر من مليون أوكراني إلى بلدان وسط أوروبا المجاورة منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة".

المصدر: وكالات
جو بايدن
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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