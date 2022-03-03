الرئيس الألماني يرجح استمرار الأزمة في أوكرانيا لفترة طويلة

فيلنيوس (وكالات)

اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس، أنه من الضروري الاستعداد «لحرب طويلة» في أوكرانيا، حيث دخل الهجوم العسكري الروسي أسبوعه الثاني.

وأكد شتاينماير في تصريحات أدلى بها في ليتوانيا، حيث زار القوات الألمانية المنتشرة في هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، أنه «لا يرى أي بوادر» تشير إلى أن «الحرب ستنتهي قريباً».

وأضاف متحدثاً للصحافيين في قاعدة روكلا العسكرية، إلى جانب نظيره الليتواني: إن الهجوم «سيستمر على الأرجح لفترة طويلة، وسنكون صبورين».

ووصف الهجوم بأنه «انتهاك للقانون الدولي»، وطمأن الدولة الواقعة في منطقة البلطيق وتخشى أن تصبح هدفاً لروسيا، إذا سيطرت على أوكرانيا، أن بإمكانها الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسي.

وشدد على أن «تضامن حلف شمال الأطلسي يحصل من دون أي تحفظات». وأردف شتاينماير: «لا أحد في التاريخ يستطيع أن يبرر ما يحدث في أوكرانيا الآن، أو أن يفقد الآباء أطفالهم، وأن يفقد الأطفال والديهم، وأن يخسر الناس كل شيء».

وتقود ألمانيا المجموعة القتالية متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي والمتمركزة في ليتوانيا، وزادت في الفترة الأخيرة عدد عسكرييها هناك.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس للصحافة في فيلنيوس، بعد اجتماع مع نظيرته البريطانية ليز تراس: إن حلف شمال الأطلسي يجب أن ينتقل «من الردع إلى الدفاع».

وأضاف لاندسبيرجيس: «من أجل ذلك، نحتاج إلى تغيير الموقف السياسي، وبعض القدرات الملموسة»، مشدداً على أن «هذه القدرات حاسمة بالنسبة لدول البلطيق حتى يواجه المعتدي رداً بمجرد أن يقرر اختبار مناعة حلف شمال الأطلسي».