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وزير الخارجية الفرنسي: تذكروا حلب وغروزني
جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي
4 مارس 2022 01:58

باريس (وكالات) 

عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أمس، عن قلقه من أن يكون «الأسوأ قادماً» في الهجوم الذي تشنه روسيا ضد أوكرانيا، بينما تحاصر قوات موسكو عدداً من المدن الأوكرانية وتقصفها.
وقال لودريان لقناة التلفزيون «فرانس2»: «يمكننا أن نخشى منطق حصار اعتاد الروس عليه». وأضاف: «تذكروا حلب.. غروزني»، في إشارة إلى هاتين المدينتين في سوريا والشيشان اللتين تعرضتا لقصف روسي في العقود الأخيرة.
وأضاف: «الحرب تؤدي إلى مقتل المئات من الجانب الروسي أيضاً»، معتبراً أن المواقع التي دمرت «ليست أهدافاً عسكرية».
وتابع وزير الخارجية الفرنسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد «إنكار أوكرانيا وإنكار وجود دولة ديمقراطية على أبوابه».
وقال لودريان: «هذا هو المنطق.. قصة دونباس وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين كنا نتحدث عنهما قبل أيام كانت ذريعة كانت حجة». وأضاف: «إرادة بوتين هي تجنب وجود نماذج ديمقراطية على أبوابه يمكنها أن تؤثر على تطور روسيا». ودعا مجدداً روسيا إلى وقف إطلاق النار قبل أي مفاوضات عقدت جولة ثانية منها بين موسكو وكييف أمس في بيلاروسيا على حدود هذا البلد مع بولندا.
وقال لودريان: «يسمونها محادثات.. هذه ليست مفاوضات، فنحن لا نتفاوض بمسدس مصوب إلى رؤوسنا، لذلك من الضروري فرض وقف لإطلاق النار».

جان إيف لودريان
فرنسا
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
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