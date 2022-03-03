اتفاق روسي أوكراني على إقامة «ممرات إنسانية»

عواصم (وكالات)

اتفقت كييف وموسكو، أمس، على إنشاء «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين من المناطق التي تدور فيها معارك، حسبما أعلن الجانبان.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني العضو في الوفد المفاوض ميخايلو بودولاك عبر «تويتر»: «الجولة الثانية من المحادثات انتهت.. لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد، وهناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية».

وأضاف: «إن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا ناقشنا بالتفصيل الجوانب الإنسانية، لأن الكثير من المدن محاصرة حالياً» من قبل القوات الروسية.

وأعرب عن قلقه من «وضع مأساوي على صعيد الغذاء والدواء وإمكانيات الإجلاء».

وبحسب بيان تلاه في وقت لاحق بودولاك، ستفتح موسكو وكييف «ممرات إنسانية لإجلاء السكان المدنيين، ولنقل الأدوية والمواد الغذائية إلى المناطق التي يكون القتال فيها الأعنف».

وهذا يشمل «إمكانية وقف إطلاق نار موقت خلال فترة الإجلاء في القطاعات التي يتم فيها ذلك».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا عن المفاوض الأوكراني قوله، أمس: إن الجولة الثالثة من محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك، فيما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة الهجوم على أوكرانيا، أمس، حتى في الوقت الذي اجتمع الطرفان لإجراء جولة ثانية من المحادثات لوقف إطلاق النار، فيما ناشدت كييف توصيل إمدادات إغاثة إلى المدن التي تشهد دماراً بسبب القصف.

وأعرب بوتين، أمس، عن عزمه مواصلة هجومه «من دون هوادة» ضد «القوميين» في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الكرملين.

وخلال هذا الاتصال، أعرب بوتين أيضاً عن «عدم موافقته» على خطاب بشأن أوكرانيا ألقاه ماكرون في اليوم السابق، وهدد بأنه قد يوسّع قائمة مطالبه الطويلة أصلاً من كييف خلال المحادثات، وفقاً للمصدر نفسه.

واعتبر بوتين أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفق المخطط لها، وأشاد بجنوده ووصفهم بالأبطال.

وأضاف بوتين بعد أسبوع من إرسال روسيا دبابات وقوات إلى أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب: «أريد أن أقول إن العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة طبقاً للجدول الزمني.. حسب الخطة، ويجري تحقيق كل المهام التي تم تحديدها بنجاح».

ووجه بوتين سلسلة من الاتهامات للقوات الأوكرانية لم يقدم أدلة عليها، ومنها تعذيب وقتل أسرى حرب روس واحتجاز مواطنين أجانب رهائن واستخدامهم دروعا بشرية.

ومن الجانب الفرنسي، أفاد الإليزيه بأن ماكرون يعتقد أن «الأسوأ لم يأت بعد» في أوكرانيا، بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي، وأن الهدف من الهجوم على أوكرانيا هو «السيطرة» على كل البلاد، بحسب الإليزيه.

وقال مسؤول فرنسي: إن الرئيس ماكرون أبلغ بوتين أنه ارتكب «خطأ فادحاً» في حق أوكرانيا، وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف، وأن الحرب ستكلف روسيا غالياً على المدى الطويل.

وقال المسؤول: إن بوتين أكد في الاتصال الهاتفي، الذي بادر به أمس، تصميمه على تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، سواء دبلوماسياً أو عسكرياً.

وقال مستشار الرئيس الفرنسي: «لم يتضمن ما قاله الرئيس بوتين أي شيء يمكن أن يطمئننا». وأضاف: إن بوتين أكد «روايته» بأنه يسعى إلى «القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا».

وأفاد بأن ماكرون قال لبوتين: «أنت تكذب على نفسك.. ذلك سيكلف بلدك غالياً وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة، وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدا».

وتوجّه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية البيلاروسية، حسبما أعلن أحد أعضائه على «تويتر»، مشيراً إلى أن المفاوضات ستشمل السعي لفتح ممرات إنسانية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس: إن روسيا ستدفع كلفة الأضرار، التي لحقت بأوكرانيا جراء الهجوم، وتعهد «إعادة بناء كل مبنى» دمره القصف الروسي.

وقال في مقطع فيديو: «سنعيد بناء كل مبنى، كل شارع، كل مدينة ونقول لروسيا: تعلموا كلمة (إصلاحات)»، مضيفاً: «ستدفعون لنا مقابل كل ما فعلتموه ضد دولتنا، وضد كل أوكراني».

ودعا زيلينسكي بوتين إلى عقد محادثات مباشرة معه. وقال زيلينسكي أمس: «إذا كنت لا ترغب في الهرب بقواتك من أوكرانيا، فاجلس معي على طاولة المفاوضات، لدي الوقت».

وأضاف: «لكن ليس على مسافة 30 متراً مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، فأنا جار في النهاية.. أنا لا أعض، أنا مجرد شخص طبيعي، اجلس معي وأخبرني بما تخشاه».

ودعا زيلينسكي حلف «الناتو» مجدداً إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال: «إذا كنتم لا تريدون إغلاق المجال الجوي الآن، حددوا موعداً.. أخبروني، كم عدد الأشخاص الذين سيتم قصفهم، وكم ذراعاً وساقاً ورأسا يتم فقدها، تحتاجون لكي يصل إليكم ذلك؟».

وكان زيلينسكي ذكر، في أحدث مقطع فيديو نشره أمس: إن خطوط الدفاع صامدة في وجه الهجوم الروسي، مضيفاً أن القصف الروسي لم يتوقف منذ منتصف ليل أمس الأول.

وقال زيلينسكي: «ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا»، مضيفاً: إن أوكرانيا تتلقى إمدادات أسلحة يومياً من حلفائها الدوليين.

وذكر زيلينسكي أن تغير تكتيكات روسيا وقصف المدنيين في المدن أثبت نجاح أوكرانيا في إفساد خطة موسكو الأولية بإعلان بانتصار سريع من خلال هجوم بري.

وفي كلمة مفعمة بالعواطف، قال زيلينسكي: إن الأوكرانيين اجتازوا حربين عالميتين ومجاعة هولودومور والمحرقة والإرهاب السوفييتي وانفجار محطة تشرنوبيل النووية، وضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعمها للمتمردين في شرق البلاد.

وتابع: «لا نملك أكبر أرض.. ليس لدينا أسلحة نووية، لكن لدينا شعبنا وأرضنا، وهذا ما نحارب من أجله».