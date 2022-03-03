البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبين في البحر الأحمر

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، أن قواتها البحرية نفذت مع نظيرتها الفرنسية أمس، تدريبين بحريين عابرين بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وذكرت الوزارة في بيان: أن «هذا التدريب يأتي لتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحري على إحدى الجزر والتدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح واستطلاع الشاطئ».

وأضاف البيان: أن «التدريب يشمل الإبرار باستخدام الوسائط وتنفيذ إجراءات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها بجانب البحث واكتشاف وتحديد الألغام البحرية وتدميرها باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات».

وأشار إلى أن هذه التدريبات تظهر عمق العلاقات بين مصر وفرنسا وسعيهما المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.