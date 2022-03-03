رئيس تونس: لا أحد فوق القانون

تونس (وكالات)

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنّه لا أحد فوق القانون، داعياً القضاة إلى احترام الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال الأشهر السبعة الماضية ترمي إلى تطهير البلاد، حيث وجب وضع حدّ لكلّ محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة.

وشدّد سعيّد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، على أنّ الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج، وفق قوله، وأضاف: «كما أنّ القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل».

وانتقد سعيّد، شخصيات سياسية في تلميح إلى حراك «مواطنون ضد الانقلاب» الذي يضم «إخوان تونس» وحلفاءهم وعدداً آخر من رؤساء الأحزاب.

وتابع قائلاً: «عندما كانوا في المناصب التي حلموا بأن يشغلوها كانوا متفرقين، وكانوا ينظّمون اعتصامات ضدّ بعضهم البعض، بالأمس كانوا يتبادلون العنف، واليوم صاروا في الظاهر على قلب رجل واحد لأنّهم يعتبرون السلطة غنيمة».

واعتبر الرئيس التونسي أنّ «هذه الأطراف كانت متفقة في السابق على الأهداف التي يرمون لتحقيقها ولا علاقة لها بالأهداف التي يسعى الشعب التونسي إلى أن تكون حقيقة واحدة».

وتابع: «يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية وبعد ذلك يقولون إنّهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية»، وتابع «صورهم في العواصم الأجنبية تدل على خياناتهم وتواطئهم وعلى أنهم يريدون حشرنا في الزاوية أو أن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه».

وفي سياق آخر، أكد قيس سعيد أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي قائلاً: «كنا نتمنى أن يكون مشروع قانون لكن البرلمان لم يعمل، كان فقط لتبادل الشتائم والعنف». وتابع أن مرسوم الصلح الجزائي وطريقة توظيف عائداته، سيصدر في غضون الأيام القادمة.

ودعا سعيد القضاة إلى «احترام الحقوق والحريات، وليس من أجل شبهة لا تحتاج الاعتقال، كما حصل مع معتمد بإحدى المحافظات».

واستنكر الرئيس التونسي ما أسماه «التهديد بالسجن لأشخاص معينين في حين أن الملفات التي تدين الإرهابيين موضوعة عل الرفوف منذ عشرات السنين»، وقال: «لماذا لا يتم اعتقال هؤلاء المظنون فيهم» مؤكداً أن لا أحد فوق القانون.

كما تداول المجلس الوزاري مسألة تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة إضافة إلى تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.

كما تم بحث مراجعة السياسة المائية في تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التي تقي من خطر شحّ المياه مستقبلاً.