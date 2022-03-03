الاتحاد الأوروبي يدعو لتسريع وتيرة الحوار بين السودانيين

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

دعت الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي أنيتي ويبر، إلى تسريع وتيرة الحوار بين السودانيين للوصول لتوافق ينهي الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائها في القصر الجمهوري بالخرطوم أمس، رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، بحضور سفير الاتحاد الاوروبي لدى السودان روبرت فان ديندول.

وبحسب بيان صحفي من مجلس السيادة، فإن اللقاء بحث الأوضاع السياسية في السودان، على صعيد التطورات الجارية بشأن عملية الحوار بين الأطراف، التي تهدف للتوصل إلى توافق وطني يعيد المسار الانتقالي، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار في الإقليم.

وأوضحت أنيتي ويبر في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أنها أجرت حواراً مثمراً ومشجعاً مع رئيس مجلس السيادة، تم خلاله التوافق على المبادئ العامة للحوار بين الأطراف السودانية، وضرورة تسريع وتيرته، على أن يفضي إلى توافق، تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون، وإجراء الإنتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.