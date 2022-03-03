البابا فرنسيس يزور الكونجو وجنوب السودان في يوليو

الفاتيكان (وكالات)

أعلن الفاتيكان أمس، أن البابا فرنسيس سيزور دولة جنوب السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية في يوليو.

وقال الفاتيكان، إن البابا فرنسيس سيقوم بالزيارة بين الخامس والسابع من يوليو إلى جنوب السودان بعد أن يزور جمهورية الكونجو الديمقراطية من الثاني للخامس من ذات الشهر.

وأراد البابا زيارة جنوب السودان، لكن في كل مرة يبدأ فيها التخطيط للزيارة تعين تأجيلها بسبب الأوضاع المضطربة هناك.

وتأجلت زيارة جنوب السودان مرارا بسبب مخاوف أمنية في بلد لا يزال يحاول النهوض من حرب أهلية تلت استقلاله.

وتحل في يوليو الذكرى الحادية عشرة لانفصال جنوب السودان عن السودان، واندلعت الحرب الأهلية هناك بعد عامين من الانفصال في 2013 مما أودى بحياة 400 ألف تقريباً.