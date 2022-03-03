ليبيا تعود إلى «حكم الرأسين» واستنفار في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

عادت ليبيا إلى «حكم الرأسين» بعد أداء رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا اليمين الدستورية، بينما أعلن رئيس الحكومة المنتهية صلاحياتها عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم الحكم وأمر بنشر فصائل مسلحة موالية له في شوارع العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بينما أقفلت السلطات في طرابلس المجال الجوي وحرمت عدداً من الوزراء من السفر إلى طبرق لتأدية اليمين أمام البرلمان، بينما اختطف مسلحون وزراء الخارجية والثقافة والتعليم التقني.

وأدى فتحي باشاغا، أمس، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الجديدة في ليبيا، وذلك بعد يومين من حصول حكومته على ثقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة، خلفاً لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية صلاحيتها والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي لا يزال يرفض تسليم السلطة.

وتغيب عن هذه الجلسة أكثر من 13 وزيراً بسبب منعهم من السفر من قبل قوات تابعة لحكومة الوحدة، بحسب تصريح مستشار حكومة فتحي باشاغا أحمد الروياتي. وفي كلمته أمام مجلس النواب، أدان باشاغا التصعيد المتمثل في إقفال المجال الجوي، وحجز بعض الوزراء أثناء محاولتهم الوصول إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية.

ورغم تمسك الدبيبة بالسلطة، أكد رئيس الحكومة الجديدة أنه سوف يذهب إلى طرابلس، وستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال عادي وسلس لللسلطة.

وقال باشاغا: «غلبنا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وأثبتنا أن السلطة التشريعية الموقرة قادرة على التفرد بقراراتها».

وأضاف: «سنباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلم السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة».

وتقدم باشاغا، ببلاغ للنائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بعد إغلاق المجال الجوي الليبي.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان، إن «هذا الإجراء يعد انتهاكاً صريحاً لحق التنقل المكفول دستورياً، واعتداء على السلطات الدستورية والسياسية ومنعاً لها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها».

وأضافت «ما أقدمت عليه حكومة الوحدة يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي، والتي نصت على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً يرمي لمنع رئيس الدولة، أو السلطة التشريعية، أو الحكومة منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة مهامهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة قانوناً ولو كان المنع مؤقتاً».

بدوره، قال مستشار الحكومة الجديدة أحمد الروياتي: «موكب يضم وزراء الحكومة من المنطقة الغربية تعرض لإطلاق نار كثيف فجر الخميس أثناء توجههم إلى طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب».

وعلم أن هناك اتصالات ووساطات مع قيادات المدينة من أجل إطلاق سراح وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الثقافة صالحة الزروق في حكومة باشاغا. وشهدت العاصمة الليبية حشوداً عسكرية ضخمة.

وأصدر عبد الحميد الدبيبة، أوامره للفصائل المسلحة الموالية له بالتأهب، كما حذر في بلاغ كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحرك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن منه، وأمر الفصائل المسلحة بالتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك من دون إذن منه.

بدوره، طالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، ودان ما تعرض له وزراء فيها من خطف واستهداف بالرصاص.

وقال المجلس في بيان إنه «يتابع بقلق بالغ ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة، وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق وأداء اليمين القانونية».

وأشار البيان إلى «ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة المرضى والمسافرين».

وقال إن «ذلك يؤكد ما تحدث عنه سابقاً بشأن التهديدات التي يتعرض لها النواب لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب»، وأعرب المجلس عن «استيائه وإدانته الشديدة لتلك التصرفات اللامسؤولة»، وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب، وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق في ما جرى.

وختم المجلس بيانه بمطالبة حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأن تسلم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها على كل البلاد.



الأمم المتحدة: ضرورة الامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز التأكيد على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف.

وأشارت وليامز في تدوينة لها عبر «تويتر» إلى أنها متواجدة لإنجاز العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي، لافتةً إلى أنها سترسل خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي ستقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل ليبيا إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

تأتي تحركات المستشارة الأممية في ظل وجود تخوف من عودة الانقسام السياسي وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بمدينة جنيف السويسرية في 20 أكتوبر 2020.