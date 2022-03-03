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واشنطن تطالب بالتحقيق بتجاوزات النظام المصرفي اللبناني
مصرف لبنان المركزي متهم بالعديد من التجاوزات المالية (رويترز)
4 مارس 2022 01:58

بيروت (وكالات) 

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن وفداً من الوزارة حث السلطات اللبنانية على التحقيق فيما وصفته بـ«انتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من النخبة السياسية والاقتصادية».
وصدر البيان غير المألوف في صراحته في ختام زيارة للوفد استمرت 3 أيام للعاصمة اللبنانية بيروت.
وتصاعدت الاتهامات بسوء السلوك المالي لأعضاء النخبة في أعقاب الانهيار المالي للبلاد في 2019، عندما فرضت البنوك قيوداً صارمة على حسابات العملة الصعبة لمعظم المدخرين، لكن منتقدين يقولون إن بعض ذوي النفوذ كانوا قادرين على الوصول إلى الأموال بحرية أكبر.
وجاء في البيان: «شدد أعضاء الوفد على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك التجاوزات، خاصةً من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة»، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير الشرعي.
وأضاف البيان أن «أعضاء الوفد طالبوا الجهات المختصة بالتحقيق والفحص الفني اللازم لأي معاملات ذات صلة».
من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان إنها ملتزمة بالمساهمة في مكافحة الفساد، الذي قالت إنه كان محور الاجتماع بين رئيس الجمعية سليم صفير ووفد الخزانة الأميركية.
وقال رئيسها للوفد إن «ممثلي القطاع المصرفي في لبنان يبذلون جهودهم في ظل الظروف الحالية لممارسة العناية الواجبة المناسبة والسيطرة على تدفق الأموال عبر النظام المصرفي وتطبيق معايير الامتثال المطلوبة».
والولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للبنان حيث يشير موقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أنها قدمت أكثر من 370 مليون دولار مساعدات إنسانية للبنان في 2021 وحده.
وحثت وزارة الخزانة الحكومة على تبني خطة للتعافي المالي تُعظم العوائد للمودعين اللبنانيين، خاصة أصحاب الحسابات الأصغر نسبياً.
وفي سياق آخر، بحثت سفيرة فرنسا آن جريو مع الرئيس ميشال عون، أمس، تفاصيل الاتفاق الفرنسي - السعودي لتمويل مشاريع لمساعدة اللبنانيين.
 ووضعت السفيرة جريو الرئيس عون في تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزيري الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس، على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
أفاد تقرير لبناني بحدوث زيادة كبيرة أمس، في أسعار المحروقات في البلاد، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان بمقدار 28 ألف ليرة والديزل أويل 41 ألف ليرة والغاز 15 ألف ليرة.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أصبحت أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان 397 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 407 آلاف ليرة، والمازوت 375 ألف ليرة، والغاز 28 ألفا و800 ليرة.

وزارة الخزانة الأميركية
أميركا
لبنان
بيرو
مصرف لبنان
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