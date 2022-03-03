البرلمان الأرميني ينتخب رئيساً جديداً للبلاد

يريفان (وكالات)

انتخب البرلمان الأرميني أمس، فاهاكن خاتشاتوريان رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس السابق المستقيل آرمين ساركسيان.

وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية أن 71 نائباً من أصل 105 نواب صوتوا في الجولة الثانية لصالح خاتشاتوريان الذي لم يحصل على الأصوات المطلوبة في الجولة الأولى.

وأكد الرئيس الأرميني الجديد في كلمة أمام البرلمان: أن الجميع سيكونون سواسية أمام القانون في البلاد، معرباً عن شكره للبرلمان على منحه الثقة وفرصة تحمل المسؤولية.

وكان ساركسيان أعلن في 23 يناير الماضي استقالته من منصبه بسبب «عدم امتلاك الرئيس الأدوات اللازمة للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية في الأوقات الصعبة».

وجرى انتخاب سركيسيان رئيساً لأرمينيا عام 2018 وكان من المقرر أن تنتهي ولايته عام 2025.