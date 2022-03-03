الكاظمي: نعمل على تثبيت الأمن والأمان في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس، أن الدولة لا تبنى من غير جيش قوي، مشيراً إلى أنهم يعملون على تثبيت الأمن والأمان في ربوع العراق.

وقال الكاظمي، خلال افتتاحه مستشفى الحسين العسكري ببغداد: إن «الحكومة منذ سنة ونصف أولت اهتماماً كبيراً بالجيش وتوفير متطلبات تقويته وبنائه بالشكل الصحيح، لأن من قدم التضحيات يستحق أن نقدم كل سبل الدعم له»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: «نعمل بشكل يوميّ، من دون كلل أو ملل مع مختلف صنوف قواتنا الأمنية في سبيل تثبيت الأمن والأمان في ربوع عراقنا الغالي، وبذات العزم والإصرار نحتاج إلى إعادة إحياء القطاع الصحي وتفعيله ليكون على قدر الآمال والتطلعات».

وذكر أن «كل إنجاز في هذه الدولة وفي سياق بنائها يحتاج إلى خطوات شجاعة وإلى المبادرة ومتابعة المشاريع ورفض أي تلكؤ أو إهمال، كما يحتاج إلى محاسبة الفاسدين والمقصرين ومعاقبتهم، وكل من يستثمر في أوجاع العراقيين».