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فرنسا.. ماكرون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
4 مارس 2022 00:36

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الشهر المقبل متعهدا العمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه "تراكم الأزمات".
وأتى إعلان ماكرون قبل 38 يوما من موعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وعشية المهلة الرسمية المحددة لتقديم طلبات الترشيح.
وكتب ماكرون، في رسالة موجهة إلى الفرنسيين "أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية". وأضاف "أنا مرشح لكي أستحدث معكم، وسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة".
وحدد ماكرون في رسالته المحاور الرئيسية لولايته المقبلة، مؤكدا أنه "ينبغي العمل أكثر ومواصلة خفض الضرائب".
وبعد ولاية من خمس سنوات طغت عليها قبل الجائحة، أزمات اجتماعية داخلية، وعد الرئيس الفرنسي باعتماد طريقة تعامل مختلفة.
وأوضح "لم ننجح في كل شيء. وثمة خيارات كنت لأتخذها بشكل مختلف مع الخبرة التي اكتسبتها بجواركم".
ودافع عن أدائه لا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، مؤكدا أنه يريد "إعطاء الأولية للمدرسة وللمدرسين الذين سيتمتعون بحرية أكبر واحترام أكبر وبأجور أفضل" و"المحافظة على النموذج الاجتماعي الفرنسي وتحسينه".

 

المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
الانتخابات الرئاسية
الترشح
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