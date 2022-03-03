قيادات «حوثية» تشتبك فيما بينها في إب

صنعاء (وكالات)

لقي مسلحون من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، إثر اشتباكات بينية وقعت بين قيادات حوثية ومناصريها في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن «القيادي الحوثي البارز المدعو أبو جلال القاسمي أرسل حملة عسكرية بقيادة المدعو أبو يحيى السراجي لمهاجمة إدارة أمن مديرية الرضمة، ما أدى إلى وقوع الاشتباك». وذكرت المصادر أن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، مشيرةً إلى أن المدعو القاسمي داهم أيضاً سوق مديرية «الرضمة».

وأوضحت المصادر أن مداهمة سوق «الرضمة» ناتجة عن سعي القاسمي لفرض جبايات على المحال التجارية، حيث قامت عربة عسكرية بدهس أحد المدنيين في السوق تزامناً مع إطلاق نار كثيف من قبل اتباع القاسمي.