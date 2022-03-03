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«الحوثي» يتكبد خسائر كبيرة في حجة ومأرب
جندي يمني خلال المواجهات مع الحوثي جنوب مأرب (من المصدر)
4 مارس 2022 01:57

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش اليمني مقتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم قيادات بارزة بضربات مدفعية وجوية للجيش وتحالف دعم الشرعية في محافظتي حجة ومأرب.
وبالتزامن مع قصف مدفعي مكثف للجيش اليمني، واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية دك أهداف ثابتة ومتحركة لميليشيات الحوثي على امتداد مسرح عمليات مديريات «حرض وعبس وحيران» في محافظة حجة.
واعترفت الميليشيات الإرهابية بمقتل أحد قادتها المنتحل رتبة «عميد» ويدعى «ناصر رسام»، فيما أكد الجيش اليمني أن قياديا آخر يدعى «محمد عبدالناصر الظرفي» قُتل مع العشرات من العناصر الإرهابية خلال الضربات في المحافظة.
وقال الجيش اليمني، إن القيادي الإرهابي القتيل «ناصر رسام» كان يشغل منصب «رئيس عمليات اللواء العاشر صاعقة» للميليشيات، فيما الإرهابي القتيل «محمد عبدالناصر الظرفي» كان يقود مجاميع حشدها الانقلابيون مؤخراً من محافظات صعدة وعمران والمحويت وحجة الخاضع لسيطرتهم.
وتحولت جبهات حجة منذ فبراير الماضي إلى مسرح للمعارك الدامية عقب تصعيد عسكري «حوثي» غير مسبوق استهدف اجتياح المناطق المحررة في «حرض وعبس» قبل أن تدخل مقاتلات التحالف لإسناد الجيش اليمني وتتصدى لمخططات الميليشيات.  
وفي مأرب، شنّ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، هجوماً استباقياً تمكن خلاله من تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وقال مصدر عسكري، إن «الهجوم استهدف مواقع معادية في جبهة ملعا أثناء محاولة مجاميع حوثية إرهابية مهاجمة مواقع عسكرية».
إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 23 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب وحجة، أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد التحالف في بيان مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين في تلك العمليات.

اليمن
الجيش اليمني
ميليشيات الحوثي
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مأرب
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