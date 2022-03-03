معين عبدالملك: الإجماع الدولي حول اليمن عامل أساسي لتحقيق السلام

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن استمرار الاجماع الدولي حول الأزمة في اليمن والذي تجدد في قرار مجلس الأمن رقم 2624 الصادر مؤخراً بوصف وتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية»، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات لحظر السلاح، عامل أساسي لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات. وأشار عد الملك لدى استقباله أمس، في عدن المبعوث الخاص للنرويج إلى اليمن كرستي ترومسدال، والوفد المرافق لها، إلى أن القرار الأممي الصادر تحت البند السابع يستهدف الميليشيات الحوثية وعوامل استمرار الحرب وعلى رأسها تهريب السلاح للجماعة الحوثية التي فجرت الحرب وأفشلت كل مقاربات السلام.