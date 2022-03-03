اليمن: قرار مجلس الأمن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية رؤية والتزام دولي بالتعامل مع الميليشيات وحلفائها

عدن (الاتحاد)

قال رئيس مجلس الشورى في اليمن الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن قرار مجلس الأمن حول تصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية» رؤية والتزام دولي يرسم الحدود في التعامل مع الميليشيات وحلفائهم في الإقليم.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي: إن «الكثير من أصدقائنا ربما يغيب عن بالهم أننا في الشرعية قد ذهبنا مرات عديدة للتفاوض مع الحوثيين بغية الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل، يستند إلى مرجعياته التي توافقنا عليها، رفض الحوثيون كل ما توصلنا إليه في جنيف، وفي الكويت، وعطلوا اتفاق استكهولم، وواصلوا العنف بهدف السيطرة على اليمن، بحجج خرافية يزعمون بها حقًا إلهيًا في الحكم، لكن الشعب اليمني رفض هذا الادعاء، وقاومه على مدى سبع سنوات مضت، ومازال يقاوم».