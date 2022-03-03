فرنسا تحتجز يختاً فارهاً مملوكاً لرئيس «روسنفت» الروسية

باريس (رويترز)

كشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن الجمارك احتجزت يختاً مملوكاً لشركة تابعة لإيجور سيتشين، رئيس شركة روسنفت الروسية، أثناء محاولته مغادرة ميناء لا سيوتا المطل على البحر المتوسط، في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على رجال أعمال روس.

وجاءت هذه الخطوة في إطار عقوبات ضخمة فرضها الغرب على روسيا تشمل تجميد أصول بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وذكرت مجلة «فوربس» أن السلطات الألمانية احتجزت يختاً فارهاً تبلغ قيمته قرابة 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف.

وذكرت وزارة المالية الفرنسية، في بيان، أن اليخت «أمور فيرو» وصل إلى لا سيوتا في الثالث من يناير الماضي، وكان مقرراً أن يبقى حتى الأول من أبريل لإجراء إصلاحات. وأضافت: إن اليخت خاضع للعقوبات الجديدة.

وقال البيان: إن مسؤولي الجمارك لاحظوا، أمس الأول، أن اليخت «يتخذ خطوات للمغادرة على نحو عاجل، دون استكمال الإصلاحات»، وأشار إلى أن السلطات قررت احتجازه لهذا السبب.