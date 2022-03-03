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أميركا وروسيا تتخذان إجراءً لمنع حوادث بينهما
آليات عسكرية روسية في أوكرانيا
4 مارس 2022 00:27

قال مسؤول أميركي، الخميس، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع "سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد" في المنطقة مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "أنشأت وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة خطا لحل النزاع مع وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس بغية منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".
وكانت شبكة (إن.بي.سي) أول من تحدث عن هذه الخطوة.
وبدأت روسيا منذ 8 ايام عملية عسكرية في أوكرانيا.

المصدر: رويترز
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