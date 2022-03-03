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دعوات لوقف التحركات ضد المواقع النووية الأوكرانية
دعوات لوقف التحركات ضد المواقع النووية الأوكرانية
4 مارس 2022 01:57

فيينا (أ ف ب) 

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً، أمس، يدعو روسيا إلى «الوقف الفوري لتحركاتها ضد المواقع النووية الأوكرانية» المهدَّدة بالحرب المستعرة.
ويستنكر القرار الهجوم الروسي، معتبراً أنه «يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً لأمن» هذه الأماكن وموظفيها، مع «خطر وقوع حادث، أو حادث نووي من شأنه أن يعرض للخطر سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي».
وأقر النص الذي قدّمته بولندا وكندا بغالبية كبيرة، بحسب مصدر دبلوماسي.
ورد الوفد الروسي على «تويتر»، قائلاً: «إنها خطوة نحو تسييس عمل» الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قالته الصين لتبرير رفضها النص.
وأضاف المصدر الدبلوماسي: إن خمس دول امتنعت أيضاً عن التصويت هي جنوب إفريقيا والهند وفيتنام وباكستان والسنغال.
وبالنسبة إلى ممثل الولايات المتحدة في المنظمة لويس بونو: «من المناسب تماماً للمجلس أن يستنكر إجراءات تهدد تفويض الوكالة، التي يتمثل دورها في ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العالم». وتملك أوكرانيا 15 مفاعلاً نووياً في أربع محطات للطاقة وكثير من المواقع الأخرى. وسقط موقع تشرنوبيل، الذي حصلت فيه أسوأ كارثة نووية في التاريخ عام 1986، بين أيدي القوات الروسية الأسبوع الماضي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت، يوم الاثنين الماضي، من أن القوات الروسية تقترب أيضاً من ستة مفاعلات في زابورييا، شرق البلاد، وهي أكبر محطة كهرباء في أوكرانيا.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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