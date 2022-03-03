روسيا تتوعد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا

موسكو (وكالات)

أصدرت روسيا تحذيراً للأجانب الذين يعتزمون قتال القوات الروسية في أوكرانيا، مشددة على أنهم سيواجهون إجراءات جنائية إذا وقعوا في الأسر.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أمس، قوله: «أود أن أشدد رسمياً على أن جميع المرتزقة الذين أرسلهم الغرب لمعاونة نظام كييف القومي ليس لديهم الحق في وضع أسرى الحرب».

وأضاف كوناشينكوف: إن أي شخص يدرس الانضمام لصفوفهم يجب «أن يفكر سبع مرات قبل المغادرة»، حيث ستعتبرهم روسيا «مسؤولين جنائياً إذا جرى اعتقالهم».

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة مفتوحة للأجانب للانضمام للقتال ضد الروس في أوكرانيا، على أن يتاح لكل المقاتلين المتطوعين من الخارج الدخول من دون تأشيرات. ويُقدر قوام الفرقة الدولية المخطط لضمها بـ16 ألف مقاتل.

وأعلن زيلينسكي وصول أول دفعة من المتطوعين من الخارج بالفعل، قائلاً: «إنهم قادمون للدفاع عن الحرية والحياة.. من أجلنا، من أجلنا جميعاً».