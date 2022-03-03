اليوم 04:33
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
روسيا تتوعد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا
روسيا تتوعد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا
4 مارس 2022 01:57

موسكو (وكالات)

أصدرت روسيا تحذيراً للأجانب الذين يعتزمون قتال القوات الروسية في أوكرانيا، مشددة على أنهم سيواجهون إجراءات جنائية إذا وقعوا في الأسر.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أمس، قوله: «أود أن أشدد رسمياً على أن جميع المرتزقة الذين أرسلهم الغرب لمعاونة نظام كييف القومي ليس لديهم الحق في وضع أسرى الحرب».
وأضاف كوناشينكوف: إن أي شخص يدرس الانضمام لصفوفهم يجب «أن يفكر سبع مرات قبل المغادرة»، حيث ستعتبرهم روسيا «مسؤولين جنائياً إذا جرى اعتقالهم».
ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة مفتوحة للأجانب للانضمام للقتال ضد الروس في أوكرانيا، على أن يتاح لكل المقاتلين المتطوعين من الخارج الدخول من دون تأشيرات. ويُقدر قوام الفرقة الدولية المخطط لضمها بـ16 ألف مقاتل.
وأعلن زيلينسكي وصول أول دفعة من المتطوعين من الخارج بالفعل، قائلاً: «إنهم قادمون للدفاع عن الحرية والحياة.. من أجلنا، من أجلنا جميعاً».

روسيا
روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©