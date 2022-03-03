أوكرانيا: 19 دولة تقدم لنا مساعدات عسكرية بانتظام

كييف (وكالات)

أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، بأن 19 دولة تقدم لها، بشكل منتظم، مساعدات عسكرية، تتضمن أحدث الأسلحة والذخيرة، وكذلك الوقود.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم» عن الوزارة القول: «إن 19 دولة ترسل إلينا أحدث الأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية والمعدات الطبية والوقود، لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني بشكل منتظم».

ولم تذكر الوكالة ما هي هذه الدول، إلا أنها نقلت عن وزارة الخارجية أن الدبلوماسيين يجرون محادثات مكثفة مع الشركاء للحصول على طائرات مقاتلة إضافية لسلاح الجو في أسرع وقت ممكن.

وقررت ألمانيا زيادة شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا، عبر تسليمها 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران، كما أعلن مصدر حكومي أمس.

وقال المصدر: إن الحكومة «وافقت على دعم إضافي لأوكرانيا»، مشيراً إلى صواريخ من نوع «ستريلا» مضادة للطائرات سوفياتية الصنع تأتي من مخزونات جيش ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة. وقد ألحقت بالجيش الوطني بعد إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

وفي هذه الأثناء، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، إلى إجراء تحقيق عاجل فيما وصفته بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» التي ارتكبتها روسيا خلال هجومها على أوكرانيا.

وقالت بيربوك في رسالة بالفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «يجب أن نتصدى لهذا الهجوم، فحقوق الإنسان قضية عالمية».

وأضافت: «نحن بحاجة ماسة إلى لجنة تحقيق بشأن أوكرانيا للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها روسيا منذ بدء الهجوم العسكري. يجب أن نتخذ موقفاً قوياً فيما يتعلق بالمساءلة».