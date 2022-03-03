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تخوف بريطاني من استخدام روسيا لأسلحة «مثيرة للجدل»
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
4 مارس 2022 01:58

لندن (وكالات)

أعرب وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن تخوفه من استخدام القوات الروسية لأسلحة مثيرة للجدل في أوكرانيا، فيما أظهر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، أن عدد قتلى القوات الروسية في أوكرانيا أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الدفاع الروسية أمس الأول.
وقال والاس، في مؤتمر صحفي في إستونيا أمس: إن من غير المعروف إلى أي مدى سيمضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما هي الأسلحة التي سيسمح باستخدامها من أجل تحقيق هدفه، مشيراً إلى أن هناك أسلحة مدفعية حرارية وصلت إلى منطقة العمليات، ونحن قلقون حيال مدى إمكانية استخدامها.

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روسيا وأوكرانيا
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