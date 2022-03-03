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مقتل مراقبة أوروبية في القصف الروسي على خاركيف
مقتل مراقبة أوروبية في القصف الروسي على خاركيف
4 مارس 2022 01:57

فيينا (وكالات) 

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنّ إحدى مراقباتها الأوكرانيات قتلت في خاركيف في «قصف» شنّته القوات الروسية على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أمس: «إن مارينا فينينا، وهي عضو محلّي في البعثة الخاصّة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمراقبة في أوكرانيا، قضت في قصف على خاركيف في الأول من مارس»، بينما «كانت في طريقها لجلب مؤن لعائلتها في مدينة أصبحت منطقة حرب».
وكانت المنظمة أمرت، يوم الخميس الماضي، بعثتها في أوكرانيا بمغادرة هذا البلد بصورة عاجلة، بسبب المعارك التي اندلعت مع بدء الهجوم الروسي.
وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنييف راو، الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في تصريح مشترك مع الأمينة العامة للمنظمة هليغا ماريا شميد: إنّه في خاركيف، ثانية أكبر مدن أوكرانيا، «وفي مدن أخرى في أوكرانيا، أصابت صواريخ ومقذوفات وقذائف مباني سكنية ومراكز مدن، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين أبرياء.. رجال ونساء وأطفال على حد سواء».
وأضافا بحسب ما نقل عنهما البيان: «ندين بشدّة تكثيف القصف في المراكز الحضرية، والذي يتسبّب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ونكرّر دعوتنا لروسيا الاتحادية لأن توقف فوراً الهجوم، وتنخرط في حوار هادف».

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