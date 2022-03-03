كييف وخاركيف تحت القصف وماريوبول محاصرة

كييف (وكالات)

دخل الهجوم الروسي على أوكرانيا أسبوعه الثاني، أمس، ولم تُسقط القوات الروسية حكومة كييف بعد، فيما توقفت قوتها الهجومية الرئيسة منذ أيام على طريق سريع شمالي العاصمة، وتوقفت عمليات توغل أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد، مع ورود أنباء عن مقتل وإصابة الآلاف، وسط أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ عام 1945.

ويبدو أن روسيا غيرت أساليبها، وكثفت قصفها. وأصبحت مساحات واسعة من وسط خاركيف التي يقطنها 1.5 مليون نسمة أنقاضاً. وحاصر قصف عنيف مدينة ماريوبول الساحلية في شرق أوكرانيا وانقطعت إمدادات الكهرباء والماء بالمدينة. ويقول مسؤولون إنهم عجزوا عن إجلاء المصابين. وقارن مجلس المدينة الوضع بحصار ليننجراد في الحرب العالمية الثانية.

وشهدت كييف قصفاً وانفجارات عنيفة في ساعة مبكرة من صباح أمس، وهو ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار، وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية «يونيان» أنه تمت دعوة السكان إلى النزول للملاجئ على الفور.

وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجارات شديدة، لكن لم ترد سوى تفاصيل قليلة، ولم يتضح ما إذا كان الدخان قد جاء من غارة جوية، وكذلك لم تتضح الأهداف المحتملة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قتالاً اندلع في ضواحي كييف، وسط أنباء عن إسقاط طائرة روسية. ولم يرد تأكيد من مصدر مستقل. وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تيليجرام: إن القوات الروسية تحاول اقتحام العاصمة.

وقالت خدمات الطوارئ في أوكرانيا، أمس، إن القصف والهجمات الروسية على المدنيين أودت بحياة 34 شخصاً في منطقة خاركيف بشرق البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. واتهم رئيس بلدية ماريوبول القوات الروسية والقوات الموالية لروسيا بالسعي إلى محاصرة المدينة، ومنع عمليات الإجلاء وإمداد المدينة الساحلية.

وكتب فاديم بويتشنكو على تليغرام: «دمّروا الجسور ودمّروا القطارات لمنعنا من إخراج النساء والأطفال والمسنين.. إنهم يمنعوننا من الحصول على الإمدادات، ويسعون إلى فرض حصار، كما كانت الحال في ليننجراد» في إشارة إلى المدينة السوفياتية التي أصبحت تعرف اليوم بسانت بطرسبرغ، والتي حاصرها النازيون.

وتابع: «منذ سبعة أيام يدمرون عمداً البنى التحتية الحيوية للمدينة، وليس لدينا كهرباء ولا ماء ولا تدفئة، والجحافل العسكرية الروسية تقصف المدينة، ولا تسمح بإجلاء الجرحى ولا النساء ولا الأطفال».

وفي منطقة تشيرنيهيف، قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، في منشور على الإنترنت: إنها انتشلت 22 جثة، على الأقل، من تحت الأنقاض في أعقاب الضربات الجوية الروسية.

وأضافت: إن أعمال الإنقاذ مستمرة من دون أن تحدد مكان الهجوم بالضبط. وقال حاكم المنطقة، في وقت سابق: إن غارة جوية استهدفت مدرستين ومنازل خاصة.

وحتى الآن، سقط مئات القتلى من الجنود الروس والمدنيين الأوكرانيين.

وعلى الرغم من خطة المعركة الأولية التي قالت الدول الغربية إنها تستهدف الإطاحة السريعة بحكومة كييف، فإن روسيا لم تسيطر حتى الآن سوى على مدينة أوكرانية واحدة فقط، هي مدينة خيرسون الواقعة على نهر دنيبرو، والتي دخلتها دباباتها أمس الأول.

ورغم القصف الروسي العنيف، لا تزال مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول في حوزة الأوكرانيين.

وفي بوروديانكا، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي كييف، حيث يتصدى السكان المحليون لهجوم روسي، تناثرت هياكل مدرعات روسية محترقة تماماً على الطريق السريعة المحاطة بمبانٍ حولها القصف إلى أطلال. وأضاءت ألسنة اللهب من مبنى سكني محترق السماء قبل بزوغ فجر أمس. وكان عمال الطوارئ يسيرون وسط الأنقاض في الظلام.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس: إنه تأكد مقتل 249 مدنياً وإصابة 553 آخرين في أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من الصراع بعد الغزو الروسي.

واعترفت روسيا بالفعل بمقتل ما يقارب 500 من جنودها. وتقول أوكرانيا: إنها قتلت نحو 9 آلاف منهم، لكن تلك الأرقام لا يمكن التأكد منها. وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يرى مؤشرات على أن روسيا قد تفرض الأحكام العرفية.

وفي هذه الأثناء، يقول محللون عسكريون: إن تقدم روسيا شكل إخفاقاً تكتيكياً حتى الآن، إذ تقتصر التشكيلات العسكرية المنظمة إلى حد ما على الطرق الرئيسة، مع تحويل ذوبان الجليد في الربيع أراضي أوكرانيا لوحل.

ويقول مايكل كوفمان، وهو خبير في شؤون الجيش الروسي في مركز ويلسون بواشنطن: إن في كل يوم تقبع فيه القوات الرئيسة المخصصة للهجوم عالقة على طريق سريع شمالي كييف تتدهور أوضاعها. وقال في تغريدة: «كلما طالت مدة تأهب القوات الروسية للقتال تقل جاهزيتها الفعلية له ويتراجع الأداء، من كل الجوانب، بدءاً من حالة الإطارات وتوافر الإمدادات وصولاً للمعنويات».