103 حائزين لـ«نوبل» يوقعون دعوة للسلام في أوكرانيا

نورمبرج (وكالات)

وقع 103 من الحائزين على جائزة «نوبل» دعوة لإحلال السلام في أوكرانيا، ودعوا روسيا لسحب جيشها.

وقال العلماء، في الإعلان، إن العلم وضع أسلحة قوية في أيدي الساسة، لكن يتعين عليهم أن يستخدموها في الأغراض السلمية.

وأضاف الإعلان: «وضع اكتشاف الانشطار النووي الأساس لصنع أسلحة الدمار النووي، لكن الحجم الحالي منها قادر على جعل الأرض غير قابلة للسكن للبشر، وإبادة الحضارة البشرية، ولذا لا بد ألا يتم استخدام هذه الأسلحة أبداً!».

وكتب الـ103 علماء، الذين وقعوا البيان، أن الاكتشافات العلمية يتعين أن «يتم استخدامها حصراً لأغراض سلمية، ومن أجل رفاهية جميع الشعوب وسعادتهم، في ظل احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وجاء في ختام البيان: «ندعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى احترام الاتفاقات بموجب القانون الدولي، وسحب القوات المسلحة، وبدء المفاوضات وإحلال السلام».