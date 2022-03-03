السعودية تعلن استعدادها للوساطة بين أطراف الأزمة الأوكرانية

الرياض (وكالات)

تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح الأمير محمد بن سلمان موقف المملكة المعلن، ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد ولي العهد السعودي حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق «أوبك بلس» في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.