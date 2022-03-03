تحديد موعد الجولة القادمة من محادثات روسيا وأوكرانيا
علم روسيا (يمين) وأوكرانيا في قاعة المحادثات بين الوفدين
3 مارس 2022 23:15
نقلت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا عن المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك قوله اليوم الخميس إن الجولة الثالثة من محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل. واتفقت كييف وموسكو، اليوم الخميس، خلال الجولة الثانية من المحادثات على إنشاء "ممرات إنسانية" لإجلاء المدنيين، حسب ما أعلن الجانبان. وقال مستشار الرئيس الأوكراني العضو في الوفد المفاوض ميخايلو بودولاك عبر تويتر "الجولة الثانية من المحادثات انتهت. لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد. هناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية". وأضاف "أن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا ناقشنا بالتفصيل الجوانب الإنسانية". وبحسب بيان تلاه في وقت لاحق بودولاك، ستفتح موسكو وكييف "ممرات إنسانية لإجلاء السكان المدنيين ولنقل الأدوية والمواد الغذائية". وهذا يشمل "إمكانية وقف إطلاق نار مؤقت خلال فترة الإجلاء في القطاعات التي يتم فيها ذلك". من جهته، أشار رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن المحادثات تناولت القضايا الإنسانية والعسكرية و"التسوية السياسية المستقبلية للنزاع". وعلى حد قوله، هناك "تفاهم مشترك" حول "نقاط معينة". وأضاف أن "القضية الأساسية، التي تم حلها اليوم، هي إنقاذ المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في منطقة الاشتباكات"، مؤكدا مشروع فتح "ممرات إنسانية". وقال "أعتقد أن هذا تقدم كبير". وأضاف عضو آخر في الوفد الروسي النائب ليونيد سلوتسكي "في المستقبل القريب، ستتخذ الأطراف جميع الإجراءات اللازمة حتى يتمكن المدنيون من الخروج بأمان من هذه المناطق. لا شيء أهم من ذلك". عقدت المفاوضات في منطقة "بريست" البيلاروسية في منطقة قريبة من الحدود مع بولندا. وكان اللقاء الأول انتهى الاثنين من دون إحراز تقدم ملموس.