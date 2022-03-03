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مسؤول روسي يدلي بتصريحات حول حرب «ساخنة» مع الغرب
سيرجي ناريشكين مدير وكالة المخابرات الخارجية الروسية
3 مارس 2022 22:18

قال مدير وكالة المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن من الخطأ الحديث عن حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب لأن الوضع «ساخن» بالفعل.
وقال سيرجي ناريشكين، على الموقع الإلكتروني للوكالة «يحب الساسة والمعلقون الغربيون وصف ما يحدث بأنه حرب باردة جديدة. (لكن) يبدو أن المقارنات التاريخية ليست مناسبة تماماً هنا».
جاءت تصريحات ناريشكين في أعقاب سلسلة من التصريحات من جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين، قبل وأثناء العملية العسكرية في أوكرانيا، بأن روسيا دولة رائدة في مجال الأسلحة النووية.
وفسرت الحكومات الغربية التصريحات على أنها تحذير من أن بوتين قد يصعد الصراع، على الرغم من أن موسكو تنفي ذلك.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم الخميس، إن فكرة الحرب النووية «تدور باستمرار في رؤوس الساسة الغربيين» لا في رؤوس المسؤولين الروس.
وتقول روسيا إنها لا تستهدف البقاء في أوكرانيا وإنها تسعى من خلال عمليتها هناك إلى تدمير القدرات العسكرية لكييف والقبض على قوميين خطيرين.

المصدر: رويترز
روسيا
الدول الغربية
حرب باردة
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