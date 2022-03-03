تصريحات متضاربة للوفدين الروسي والأوكراني بعد لقائهما
محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني
3 مارس 2022 22:08
أدلى الوفدان الروسي والأوكراني بتصريحات متضاربة بشأن الجولة الثانية من المحادثات المباشرة التي جمعتهما في بيلاروسيا اليوم الخميس. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مفاوض روسي قوله "نعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً"، مضيفاً "بحثنا القضايا العسكرية والإنسانية مع أوكرانيا". وأوضح المفاوض "اتفقنا أيضاً على دعم ممرات إنسانية للمدنيين وعلى وقف محتمل لإطلاق النار حولها". وتابع المصدر نفسه "بحثنا أيضاً التنظيم السياسي المستقبلي للصراع". بدوره، قال مفاوض أوكراني، اليوم الخميس، إن الجولة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا لم تسفر عن النتائج التي تأملها كييف. وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني "للأسف الشديد، لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها". وأشار إلى أن الجانبين ناقشا إقامة ممرات إنسانية واتفقا على إجراء محادثات مرة أخرى.