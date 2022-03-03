بوتين يدلي بتصريحات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
قوات روسية تصل إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف
3 مارس 2022 21:23
أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريحات جديدة بشأن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا. وفي تصريحات تلفزيونية، قال بوتين إن العملية "تسير بحسب الخطة" الموضوعة لها، مضيفا "نحن نكافح تهديدات ومنها النابعة من الأسلحة النووية". وأوضح أن بلاده تحارب "النازيين الجدد" في أوكرانيا، من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، ومؤكداً أنهما "شعب واحد". وأشار الرئيس الروسي إلى أن جنود بلاده "يوفرون ممرات إنسانية للمدنيين من أجل المغادرة". وقال إن القوات الأوكرانية تحتجز بعض السكان المدنيين والأجانب بمن فيهم طلاب رهائن وتستخدمهم دروعاً بشرية.