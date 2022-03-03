اليوم 04:32
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بوتين يدلي بتصريحات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
قوات روسية تصل إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف
3 مارس 2022 21:23

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريحات جديدة بشأن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال بوتين إن العملية "تسير بحسب الخطة" الموضوعة لها، مضيفا "نحن نكافح تهديدات ومنها النابعة من الأسلحة النووية".
وأوضح أن بلاده تحارب "النازيين الجدد" في أوكرانيا، من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، ومؤكداً أنهما "شعب واحد".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن جنود بلاده "يوفرون ممرات إنسانية للمدنيين من أجل المغادرة".
وقال إن القوات الأوكرانية تحتجز بعض السكان المدنيين والأجانب بمن فيهم طلاب رهائن وتستخدمهم دروعاً بشرية.

المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
عملية عسكرية
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©