زلزال قوي يضرب المكسيك

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة، اليوم الخميس، شرق المكسيك ما أطلق تحذيراً من خطر وقوع زلزال في مدينة مكسيكو عاصمة البلاد حيث سارع سكان كثر إلى إخلاء منازلهم. وحُدّد مركز الهزة، التي سجّلت على عمق 113 كيلومترا، قرب مدينة "إيسلا" في ولاية "فيراكروس" الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب مكسيكو، وفق المرصد الجيولوجي الوطني. ولم يشعر سكان مكسيكو بالهزة، وفق مراسلين صحفيين ووفق ما أفاد شهود محطات تلفزة محلية، لكن صفارات الإنذار من خطر وقوع زلزال انطلقت في العاصمة فسارع قسم كبير من سكانها، البالغ عددهم الإجمالي 20 مليونا، إلى إخلاء منازلهم على الفور تطبيقا للتوجيهات المعطاة لحالة كهذه. وقالت كلاوديا شينباوم رئيسة بلدية مكسيكو إن أي أضرار لم تسجل في المدينة حيث تجري أجهزة الإنقاذ عمليات تحقّق. وكتبت على موقع تويتر أن السلطات "بصدد تفعيل بروتوكولات الطوارئ. إلى الآن، لم تقع أي حادثة". وأجبر التحذير من خطر وقوع زلزال الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور على قطع مؤتمره الصحفي اليومي الاعتيادي مؤقتا. تقع المكسيك في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ حيث يؤدي التقاء الصفائح التكتونية إلى تزايد الأنشطة الزلزالية. وفي سبتمبر 2021، أدى زلزال بلغت شدته 7,1 درجة ضرب جنوب شرق المكسيك إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإلى بعض الأضرار. ووقع آخر زلزال كبير في المكسيك بلغت شدته 7,1 درجة، في 19 سبتمبر 2017 وأدى إلى مقتل 369 شخصا. في 1985، تسبب زلزال شدته 8,2 درجة بمقتل عشرة آلاف شخص وجرح ثلاثين ألفا آخرين، علما بأن مركزه حدّد على بعد 350 كيلومترا من العاصمة.