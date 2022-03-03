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الرئيس الأوكراني يطلق تحذيراً لدول أوروبا الشرقية
فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني
3 مارس 2022 20:53

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، الدول الغربية إلى زيادة مساعداتهم العسكرية لبلاده معتبراً أن أوكرانيا إذا هزمت، ستستهدف روسيا بقية دول أوروبا الشرقية بدءاً من دول البلطيق وصولاً "إلى جدار برلين".
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي "إذا لم نعد موجودين، لا قدّر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ... وصولاً إلى جدار برلين، صدقوني"، معتبراً أن الكرملين يهدف ربما إلى إعادة بناء منطقة النفوذ الأوروبية للاتحاد السوفياتي السابق.
كما دعا الرئيس الأوكراني، دول الغرب إلى فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده.
وأضاف زيلينسكي "وإذا لم تكن لديكم القوة لإغلاق الأجواء، فأعطوني طائرات!".
وأكد  أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن الرئيس الأوكراني أنه يريد التفاوض مباشرة مع بوتين لأنها "الطريقة الوحيدة لوقف" العملية العسكرية، "التحدث من دون شروط أو ضغينة كرجال".
وقال "اجلس معي (...) ولكن ليس على بعد ثلاثين مترًا كما مع (إيمانويل) ماكرون أو (أولاف) شولتس. أنا رجل عادي، لا أعض!".
وذلك في إشارة إلى الطاولة الطويلة التي يستقبل حولها الرئيس الروسي ضيوفه الروس والأجانب بسبب البروتوكول الصحي الصارم لحمايته من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
أوروبا الشرقية
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