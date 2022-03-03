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بدء جولة ثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
الوفدان الروسي والأوكراني يجريان محادثات
3 مارس 2022 20:21

بدأت، اليوم الخميس، في بيلاروسيا الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال مستشار للرئاسة الأوكرانية إن جدول أعمال الوفد الأوكراني هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة بعض المناطق. 
وأضاف المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر "بدأنا نتحدث لمندوبي روسيا".
وتعقد هذه الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين على الحدود البولندية-البيلاروسية، على ما أعلن أحد أعضاء الوفد الأوكراني على موقع تويتر في وقت سابق اليوم.
كان الوفدان الروسي والأوكراني التقيا مرة أولى، لكن اللقاء لم يسفر عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وبدأت روسيا قبل ثمانية أيام عملية عسكرية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
محادثات
وقف إطلاق النار
عملية عسكرية
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