الإمارات تدعو أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة

أبوظبي (وام)

دعت دولة الإمارات أطراف النزاع كافة في أوكرانيا إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد، والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في الكلمة، التي ألقاها السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أوكرانيا.

وأضاف الجرمن: «تتابع دولة الإمارات بقلق بالغ الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى الحوار وتعزيز العمل الدبلوماسي على الصعد كافة لدعم فرص السلام، بما يكفل عودة الاستقرار والأمن، ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة، تمهيداً لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي».

وفي هذا السياق، أكد الجرمن ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

كما شدد على أن مواصلة النزاع من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، داعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس، من أجل منع وقوع خسائر في صفوف المدنيين والنازحين.

وأكد في هذا الصدد ضرورة حماية المدنيين، وعدم التعرض للمساعدات الإغاثية في مناطق النزاع، وضرورة وصولها لمستحقيها في ظل هذه الظروف الصعبة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الإنسانية ذات الصلة.

ودعماً للجهود الإغاثية، أعلن الجرمن أمام المجلس بأن دولة الإمارات خصصت 5 ملايين دولار أميركي، وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا.

وفي ختام كلمته، عبّر عن ترحيب دولة الإمارات بالجهود الدبلوماسية لإجراء مفاوضات بين الأطراف لإيجاد أرضية للحلول السلمية، طبقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الإمارات أكدت على أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك من دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيان دولة الإمارات، وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد بتاريخ 28 فبراير الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

كما حذرت، في بيانها أمام مجلس الأمن، من أن استمرار القتال سيؤدي إلى وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، وسوء الأوضاع الإنسانية، التي يزيد من حدتها موسم الشتاء.

وقالت في البيان: «لقد تدهورت الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، بشكل كبير في الأيام الأخيرة، حيث يؤدي استمرار القتال إلى إحداث أضرارٍ بالبنية التحتية ووقوع إصابات وقتلى في صفوف المدنيين».

وأضافت: «حسب تقارير الأمم المتحدة، يعاني مئات الآلاف من السكان من نقص شديد في الخدمات الأساسية، كذلك، فقد تضررت ودُمرت العديد من المنازل، وأصبح مئات الآلاف من السكان نازحين أو لاجئين في الدول المجاورة، ومن هذا المنطلق، يجب أن يتمكن جميع المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مكان آمن من القيام بذلك من دون عوائق ومن دون التعرض للتمييز».