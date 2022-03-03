فرنسا تتخذ قراراً مهماً بشأن الكمامة وشهادة التطعيم

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الخميس، رفع إلزامية وضع الكمامة باستثناء وسائل النقل العام، وتعليق العمل بشهادة التطعيم اعتباراً من 14 مارس الجاري.

لكن ستبقى الشهادة الصحية إلزامية في المراكز الطبية، مثل المستشفيات ودور المسنين، وبالإضافة إلى إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين في المجال الطبي.

وقال رئيس الوزراء، خلال مقابلة في نشرة أخبار محطة "تي اف 1"، "الوضع يتحسن بفعل جهودنا الجماعية، والإجراءات التي اتخذناها، والشروط مستوفاة لمرحلة جديدة من تخفيف الإجراءات".

وتتراجع الموجة الشتوية من وباء كوفيد-19 منذ عدة أسابيع.

وعلى مدى سبعة أيام، بلغ متوسط عدد الإصابات الجديدة 53152 بحلول مساء الأربعاء في مقابل أكثر من 70 ألف إصابة قبل أسبوع.

وتراجع الضغط على المستشفيات أيضاً، حيث يوجد 2329 شخصاً في العناية المركزة.

كانت الحكومة تعتبر حتى الآن أن انخفاض هذا العدد إلى أقل من 1500 مريض بحلول منتصف مارس هو من بين المعايير المطلوبة لتعليق العمل بشهادة التطعيم بالكامل أو جزئياً، السارية منذ 24 يناير.

وقال كاستكس "اعتباراً من الاثنين 14 مارس، سنعلق شهادة التلقيح حيثما كانت مفروضة".

وأعلن "وقف إلزامية وضع الكمامة في كل الأماكن حيث تفرض حالياً، أي في الداخل".

ولكن يبقى إجراءان ساريان أولهما أن "وضع الكمامة سيبقى إلزامياً في وسائل النقل المشترك، نظراً للازدحام"، وفق قوله. وكذلك ستبقى الشهادة الصحية سارية في "المراكز الصحية، ودور المسنين، ومؤسسات الرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة"، وكذلك "إلزامية التطعيم لمقدمي الرعاية".

المصدر: آ ف ب