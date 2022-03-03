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محللة أميركية لـ«الاتحاد»: تجميد أموال الحوثي خطوة ضرورية
عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
3 مارس 2022 19:08

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

وصفت المحللة السياسية الأميركية في شؤون الشرق الأوسط إيرينا تسوكرمان قرار مجلس الأمن باعتبار الحوثي جماعة إرهابية بالتاريخي، مشيرة إلى أنه يجب أن يتضمن ذلك في المستقبل فرض قرار بتجميد تمويلهم أو حظر سفرهم.

وأضافت تسوكرمان لـ«الاتحاد» أنه يجب فرض عقوبات واسعة على خرق قرار حظر الأسلحة لدى الحوثيين خاصة مع ما ارتكبوه من جرائم حرب وتعدٍ على الآخرين، مشيرة إلى أن القرار لوحده بوصف الحوثي بكونها جماعة إرهابية لا يكفي أيضا لتحجيم قدراتهم العسكرية على الأرض.

وأكدت تسوكرمان أن معظم الشركات الغربية لا تقدم أسلحة للحوثيين لكن الجماعة الإرهابية تحصل عليها من ساحات المعركة والأماكن التي تحاول السيطرة عليها من خلال معارك شوارع مع الجيش النظامي، لكن القرار تأتي أهميته من تبعاته وتغيير النظرة الشعبية للحوثيين.

وأكدت أن بعض الدول سترى بالفعل أن التعامل معهم بشكل عام يمثل مخاطرة أكبر ربما مع مرور الوقت، وسيبني هذا القرار أرضية وإجماعًا على تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ميليشيات الحوثي
اليمن
الحوثي
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