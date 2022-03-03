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وفد أوكرانيا يصل إلى بيلاروسيا للمحادثات مع روسيا
الوفد الأوكراني يصل إلى مكان المحادثات مع روسيا
3 مارس 2022 18:18

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، نقلا عن مراسلها، أن وفدا أوكرانيا وصل اليوم الخميس بطائرة هليكوبتر إلى مكان إجراء المحادثات في بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي.
كان الوفد الأوكراني توجه لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية-البيلاروسية، على ما أعلن أحد أعضائه على تويتر في وقت سابق اليوم.
وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولاك على تويتر مرفقا التغريدة بصورة تظهره مع المسؤول البرلماني ديفيد أراخاميا بالزي العسكري في ما يبدو أنه مقصورة مروحية "في الطريق إلى المفاوضات مع الاتحاد الروسي. نحن حاليا في المروحيات".
وأشار أراخاميا، في النسخة الروسية من تغريدته، إلى أن جلسة المحادثات "ستبدأ بعد نحو ساعتين"، وأوضح أن الوفد سيسعى للتوصل "بالحد الأدنى إلى ممرات إنسانية. والباقي سيكون مرهونا بالظروف".
كان الوفدان الروسي والأوكراني التقيا مرة أولى لكن اللقاء لم يسفر عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وبدأت روسيا قبل ثمانية ايام عملية عسكرية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
محادثات
عملية عسكرية
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