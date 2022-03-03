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«شروط أوكرانية» على مائدة المحادثات مع روسيا
مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولاك
3 مارس 2022 17:13
يرغب الوفد الأوكراني في الحصول "كحد أدنى" على "ممرات إنسانية" خلال المحادثات المقررة الخميس مع روسيا التي شنت قبل أسبوع هجوماً على أوكرانيا، كما أفاد أحد أعضاء الوفد.
وقال ديفيد أراخاميا على فيسبوك "في غضون ساعتين سنبدأ (المفاوضات). الحد الأدنى من جدول الأعمال: ممرات إنسانية. والباقي سيعتمد على الظروف".
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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