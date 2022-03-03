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لافروف: مستمرون في عمليتنا بأوكرانيا حتى النهاية
لافروف
3 مارس 2022 14:18

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتلفزيون الرسمي لبلاده، اليوم الخميس، إن موسكو ستستمر في عمليتها في أوكرانيا حتى النهاية.

وأضاف أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ ببنية تحتية تهددها.

وأوضح لافروف أن موسكو مقتنعة بأنها على صواب في مواجهتها مع الغرب.

واتهم حلف شمال الأطلسي بالسعي للحفاظ على تفوقه قائلا إنه رغم نوايا روسيا الطيبة فأنها لا تستطيع أن تدع أي طرف يقوض مصالحها.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روسيا
أوكرانيا
سيرغي لافروف
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