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السعودية.. منع غير المحصنين من دخول المدارس وأداء الاختبارات
السعودية.. منع غير المحصنين من دخول المدارس وأداء الاختبارات
3 مارس 2022 11:51

وجهت وزارة التعليم السعودية المدارس بعدم اختبار الطلاب والطالبات غير المحصنين ومعاملتهم "غائبين"، ومنعهم من الدخول للمدارس.

وشدد التعميم وفقاً لصحيفة "عكاظ" على نسخة منه، على عدم اجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عن بعد لأي طالب أو طالبة، وأشار التعميم الى ان الطلاب والطالبات (غير المحصنين) يعاملون حسب آلية اختبار الطلاب الغائبين، ويتم اختبارهم مع بداية الفصل الثالث (في حال قبول عذرهم). 

وفي هذا السياق، سارعت إدارة التعليم بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالطائف لاستقبال الطلاب والطالبات (دون موعد) في مركز تطعيم جامعة الطائف بالحوية يومياً من الساعة (٤ عصراً حتى ٩ ليلاً) حرصا على استكمالهم جرعات لقاح كورونا قبل بدء الاختبارات.

المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
السعودية
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