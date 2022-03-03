روسيا تستولي على خيرسون.. ومفاوضات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

بعد أسبوع من بدء عمليتها، استولت القوات الروسية على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا قبيل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد صباح الخميس بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وخيرسون هي أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الروسية في النزاع الذي أدى منذ بدايته قبل سبعة أيام إلى فرار مليون شخص إلى الدول المجاورة، حسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع "ضيوف مسلحين" في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها.

ومن المقرر إجراء جولة ثانية من المباحثات بين موسكو وكييف تركز على وقف إطلاق النار اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أسبوع على بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي القول إن الجانب الأوكراني في طريقه لمقر إجراء المباحثات.

وقد اتفق الجانبان على إجراء المباحثات في منطقة بريست بغرب بيلاروس، كما أن الجيش الروسي يعتزم فتح" ممر أمني" للسماح للوفد الأوكراني بالعبور.

وقد أكد الجانب الأوكراني أنه وافق على إجراء المفاوضات.مع ذلك طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا بإعلان وقف إطلاق النار

في منطقتي خاركيف وسومي بشرق أوكرانيا للسماح للمدنيين الوصول لمكان أمن.

ويشار إلى أن أول جولة من المفاوضات التي أجريت الاثنين الماضي على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا لم تحقق نتائج ملموسة.

وقد استمرت الهجمات الروسية على أوكرانيا مساء أمس الاربعاء، وسمع دوى عدة انفجارات في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أدى لاطلاق صفارات

الانذار.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن السلطات المحلية القول إن ثمانية أشخاص، بينهم طفلان قتلوا في هجوم جوي بمدينة ازيوم بالقرب من خاركيف. ولم يتسن

التأكد من التفاصيل بصورة مستقلة.

وضرب صاروخان مبنى إداريا وكاتدرائية في مدينة خاركيف، مما أسفر عن تضررهما. ولم ترد معلومات بشأن وقوع مصابين.