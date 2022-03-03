انفجارات عنيفة تهز كييف وإطلاق صافرات الإنذار

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف عدة انفجارات عنيفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) أنه تمت دعوة السكان إلى النزول للملاجئ على الفور.

وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجارات شديدة ولكن لم ترد سوى تفاصيل قليلة. ولم يتضح ما إذا كان الدخان قد جاء من غارة جوية، وكذلك لم تتضح الأهداف المحتملة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قتالا اندلع في ضواحى كييف، وسط أنباء عن إسقاط طائرة روسية.ولم يرد تأكيد من مصدر مستقل.

وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تيليجرام أن "العدو يحاول اقتحام العاصمة".

ومن جانب آخر، قال رئيس بلدية مدينة خيرسون، إيغور كوليخاييف إن "المدينة محاطة" بالقوات الروسية، مشيرا إلى أن الوضع في عاصمة المنطقة الجنوبية متوتر مع دخول القوات الروسية إلى المدينة واستيلاءها على المباني الإدارية.