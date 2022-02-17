أوكرانيا.. أزمة الضمانات وشبح الحرب

وائل بدران (أبوظبي)

أعاد التصعيد العسكري على الحدود الأوكرانية شبح الحرب إلى القارة الأوروبية، وجدد المخاوف من اجتياح عسكري روسي شامل لأوكرانيا، ينذر باندلاع مواجهة أكبر بين الغرب وروسيا، في خضم أزمة ضمانات روسية-غربية، ورغم ذلك استبعد محللون وخبراء سياسيون إقدام روسيا على غزو شامل للأراضي الأوكرانية.

وفي حين تطالب موسكو بتأكيد رسمي مكتوب من الغرب ينص على عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» وسحب قواته من شرق أوروبا، ترفض كييف والدول الغربية ذلك، وتريد بدورها ضمانات من روسيا بعدم اجتياح أوكرانيا وضمان سيادتها واستقلالها، لاسيما بعد أن حشدت منذ نوفمبر الماضي زهاء 130 ألف جندي عند الحدود.

وفي قلب المواجهة بين روسيا والغرب، وبينهما أوكرانيا، يقع مشروع خط أنابيب «نوردستريم 2»، لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا، إذ تتهم واشنطن وكييف، إلى جانب كثير من العواصم الأوروبية، موسكو باستغلال الطاقة في زيادة نفوذها السياسي بالقارة الأوروبية.

ورغم التصعيد عند الحدود الأوكرانية الروسية، والاتهامات المتبادلة بين جميع الأطراف، استبعد خبراء ومحللون سياسيون من أوكرانيا وروسيا وجورجيا والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» اندلاع مواجهة كبرى، أو غزو روسي شامل لأوكرانيا.

بيد أن المحللين من أوكرانيا وجورجيا والولايات المتحدة، توقعوا اعتراف روسيا باستقلال المناطق الانفصالية في دونباس بشرق أوكرانيا، وضمها، وهو ما من شأنه تأجيج التوترات، مستدلين على ذلك بضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014 واعترافها باستقلال منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا عام 2008.

وكانت روسيا حشدت قواتها على الحدود الأوكرانية قبل سحبها في أبريل من العام الماضي، إلا أن الأزمة تجددت في العاشر من نوفمبر الماضي، حيث طلبت واشنطن توضيحات من روسيا بشأن تحركات غير عادية لقواتها على الحدود الأوكرانية، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بتسليم أسلحة إلى كييف وإجراء مناورات عسكرية «استفزازية» في البحر الأسود وقرب الحدود.

من جانبه، اعتبر الصحفي والمحلل السياسي الأوكراني يوري ستلماخ، أن أوكرانيا «في حرب بالفعل مع روسيا منذ 8 أعوام»، وأكد أن بلاده لا تخشى خوض الحرب، لأنها أصبحت أقوى عسكرياً بفعل الدعم الذي حصلت عليه من حلفائها في الغرب.

وأعرب ستلماخ في تصريحات لـ«الاتحاد» عن اعتقاده بأن روسيا لن تقدم على تصعيد واسع النطاق، لـ«أنه سيكون مكلفاً بالنسبة لها»، في ضوء استعدادات بلاده عسكرياً، والدعم الذي حصلت عليه من حلفائها الغربيين.

وعقد بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن قمة افتراضية، في السابع من ديسمبر الماضي، طالب فيها بوتين بضمانات قانونية موثوقة، تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى «الناتو»، فيما هدد بايدن بفرض عقوبات اقتصادية شديدة حال غزو أوكرانيا.

وأعلنت موسكو عن مسودتي معاهدتين تنصان على حظر أي توسع لـ«الناتو» أو إنشاء قواعد عسكرية أميركية في دول الاتحاد السوفياتي السابق.

لكن الصحفي الأوكراني ستلماخ دعا بلاده إلى الانضمام لـ«الناتو»، مؤكداً أنه إذا أصبحت بلاده أقوى، فإن ذلك من شأنه «منع اندلاع حرب» في المستقبل.

وفي الوقت ذاته، حذر من أن روسيا ستواصل المناورة سواء في المفاوضات أو التحركات العسكرية، من خلال إقدامها على الاعتراف باستقلال «دونيتسك» و»لوغانسك» الانفصاليتين في دونباس شرق أوكرانيا.

وكانت موسكو جبهة جديدة، يوم الثلاثاء الماضي، بتصويت في البرلمان الروسي يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأشار ستلماخ لـ«الاتحاد» إلى أن مثل هذه الخطوة، إن أقدمت روسيا عليها، إلى جانب التوترات الحدودية، تظهر أن روسيا هي المسؤولة عن الحرب، وأنها غير راغبة في التوصل إلى حل سلمي للنزاع، مضيفاً: «إن ذلك يظهر بوضوح أن اتفاقيات مينسك لم تطبق بسبب روسيا»، وأن على أوكرانيا وحلفاءها إيجاد «صيغة جديدة للمفاوضات».

فرصة

ويتهم الكرملين واشنطن بالتسبب في تفاقم الأزمة، والتصعيد عبر حرب إعلامية «وأخبار كاذبة». وهو ما كررته المحللة السياسية ألكساندرا زوبينكو، من معهد «بي آي آر» للدراسات والأبحاث في موسكو. لكنها أكدت رغم ذلك، في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف لنزع فتيل الأزمة، رغم إشارتها إلى أنها تبدو فرصة ضعيفة بسبب ما وصفته بـ«الاستفزازات الغربية، وتحديدها موعداً للحرب».

وأشارت زوبينكو إلى اجتماع بين بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف سأل فيه الأول الأخير حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب، فأجاب أن «هناك دائماً فرصة».

وذكرت أن روسيا وأوكرانيا أظهرتا مرونة تجاه ما وصفته بـ«سيل الأخبار الكاذبة» من الغرب، وهو ما يعني أن فرصة تفادي الحرب لا تزال قائمة، محذرة أنه في حين لا تريد كييف ولا موسكو حرباً، فإن الطرف الآخر، في إشارة إلى الغرب، قد يدفع إلى تدهور الأوضاع.

ألكساندرا زوبينكو

وقالت المحللة السياسية الروسية: إن إعلان سحب بعض القوات الروسية، له هدفان، الأول: إظهار أن الغرب يحاول بث الرعب في الموقف الراهن، وأن «البيانات الاستخباراتية» هدفها هو التصعيد وحرب معلومات ضد روسيا.

وأضافت: «الهدف الثاني هو ما يمكن اعتباره تنازلاً جزئياً من روسيا للتأكيد أنها راغبة في التوصل لحلول وسط إذا أكد الغرب موقفه تجاه أوكرانيا بوضوح»، فيما يتعلق بانضمامها لـ«الناتو».

وأعلن الجيش الروسي، أمس، مواصلة سحب قواته من مناطق مجاورة لأوكرانيا، محذراً في الوقت نفسه بأن العملية «تتطلب وقتاً»، فيما اتهمت واشنطن موسكو بتعزيز وجودها العسكري تمهيداً لاجتياح.

وقالت زوبينكو: «إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض قادة حلف الناتو أظهروا في عدد من المناسبات تفهمهم للقلق الروسي من انضمام أوكرانيا للحلف، ورغم ذلك، لا يمكنهم رفض مبدأ (الباب المفتوح)». ووصفت زوبينكو هذا الموقف بالمأزق، الذي يحتاج إلى حل عبر تفكير جماعي.

«شعب واحد»

ولعل أكبر ما يثير التوتر بين روسيا والغرب توسع حلف «الناتو» في شرق أوروبا، إذ تعتبر موسكو ذلك تهديداً خطيراً باتجاه حدودها، فيما تعتبر انضمام أوكرانيا بالذات إلى الحلف «خطاً أحمر»، وتطلب موسكو «ضمانات مكتوبة» من الغرب بأن أوكرانيا لن تنضم أبداً إلى «الناتو».

وتشترك أوكرانيا في الحدود مع دول في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى روسيا. وباعتبارها جمهورية سوفيتية سابقة، فإنها تتمتع بعلاقات اجتماعية وثقافية عميقة مع روسيا وينتشر فيها التحدث باللغة الروسية.

وتقول المحللة السياسية الجورجية والخبيرة في شؤون أوراسيا، تمار خورتسيا: «يجد بوتين من الصعب قبول توجه أوكرانيا وجورجيا نحو الاتحاد الأوروبي والناتو بالنسبة للأمن القومي الروسي»، وهو ما يدفع موسكو إلى محاولة السيطرة على البلدين، بحسب الخبيرة الجورجية.

ورغم ذلك، استبعدت خورتيسا أيضاً في تصريحات لـ«الاتحاد» من العاصمة تبليسي، غزواً روسياً واسع النطاق لأوكرانيا، معتبرة أن ذلك سيعني إشعال روسيا حرباً ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر لا تُحمد عقباه.

تمار خورتسيا

لكنها توقعت أن تعترف روسيا في هذه المرحلة، باستقلال منطقة دونباس، التي يسيطر عليها الانفصاليون، قبل ضمّها، مشيرة إلى أن ذلك ما حدث من قبل في شبه جزيرة القرم، وكذلك «على 20 في المئة من أراضي جورجيا»، في إشارة إلى منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية، التي اعترفت بها روسيا كجمهورية مستقلة عن جورجيا عام 2008. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، فقدت روسيا السيطرة على 14 جمهورية، بيد أن خسارة أوكرانيا كانت الأكثر فداحة من وجهة النظر الروسية، لاسيما في ضوء ارتباطهما منذ القرن الـ19 الميلادي، حيث كانت كييف عاصمة لروسيا القديمة.

وأكد الرئيس الروسي بوتين ذلك في مقال في يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن الروس والأوكرانيين «شعب واحد»، معتبراً أن ظهور «جدار» بينهما أمر مأساوي، لكن كييف اعتبرت حديثه ذا دوافع سياسية.

ودعت خورتسيا المجتمع الدولي، لاسيما أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى بذل قصارى جهده لكبح الطموحات الروسية، وذلك من أجل صنع السلام في المنطقة. واعتبرت أن على القوى الغربية فعل كل ما يمكن لكي لا تبقى روسيا «صانعة الأحداث» هناك. ومع انشغال روسيا، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي بالمشاكل الداخلية، لم يدخر «الناتو» جهداً في التوسع شرقاً. فضم الحلف، الذي كان الهدف الأساسي من تأسيسه عام 1949 هو تشكيل تحالف عسكري «لردع أي تهديد توسعي من قبل الاتحاد السوفيتي في أوروبا»، 14 دولة أوروبية، من بينها إستونيا ولاتيفيا وليتوانيا التي كانت ضمن حدود الاتحاد السوفيتي.

أوكرانيا أصبحت أكثر قرباً من الغرب، وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع «الناتو» ودعمتها واشنطن بأسلحة منها صواريخ مضادة للدبابات.

ورغم أنها ليست عضواً في «الناتو»، إلا أن الحلف رحب عام 2008، بتطلعات أوكرانيا وجورجيا للانضمام إليه، الأمر الذي تعتبره روسيا «خطاً أحمر».

تطمينات

في هذه الأثناء، أكد المحلل السياسي الأميركي ماثيو أور من مجموعة «رين» الاستخباراتية، والمتخصص في شؤون «أوراسيا»، أن الأزمة الحالية ستنتهي على الأرجح بسحب موسكو كثيراً من قواتها من المنطقة الحدودية، رغم عدم توصل الجانبين إلى اتفاق كامل.

وتلقت الولايات المتحدة، أمس، رد روسيا الخطي على مقترحات التفاوض بشأن الأمن في أوروبا بغية نزع فتيل الأزمة. وكانت واشنطن قدمت مقترحاتها يناير الماضي، لكنها رفضت مطالب موسكو بشأن عدم انضمام أوكرانيا لـ«الناتو».

ماثيو أور

وقال أور: إن التوترات ستبقى مرتفعة بشكل كبير رغم ذلك، بسبب عدم تلبية حلف «الناتو» طلب روسيا بتقديم ضمان رسمي حول عدم منح أوكرانيا عضوية الحلف، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن جوهر اتفاقيات مينسك.

وتوقع المحلل السياسي الأميركي، رغم ذلك، أن تؤدي التنازلات المسبقة بتقييد نشر حلف «الناتو» لأنظمة تسليح محددة، وتدابير إدارة ومنع وقوع مواجهات عرضية، إضافة إلى تواصل التأييد المعلن من الغرب وكييف لاتفاقيات مينسك، إلى إحجام روسيا عن شن غزو عسكري لأوكرانيا في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح أن القادة في أميركا وأوروبا سيواصلون إجراء محادثات مع روسيا لمراجعة إطار عمل أمني أوروبي.

ولفت المحلل السياسي الأميركي إلى أنه في حين تتأهب بالفعل قوات روسية للانسحاب، لكن حتى الآن من المبكر القول إن هذه التحركات «نزع لفتيل التوترات»، مؤكداً أن بعض التقديرات والتقارير تؤكد نقلاً عن مسؤولي استخبارات غربيين أن روسيا لا تسحب جنوداً وإنما تواصل حشد مزيد من القوات تجاه أوكرانيا. وقال: «إن حدوث غزو مفاجئ لأوكرانيا لا يتناسب مع إجراءات روسيا الأخيرة وتصريحاتها، لكن طالما بقيت الحشود العسكرية الروسية حول أوكرانيا مرتفعة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الاجتياح يظل ممكناً». وحذر الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرج، أمس، من أن الحلف يشعر بالقلق، ومن أنه لا يوجد حتى الآن وضوح بشأن النوايا الروسية.

أور اعتبر أنه إذا كانت روسيا تسحب بالفعل قواتها، فإن ذلك يعني أنها حصلت على تطمينات «غير رسمية» بأن عضوية أوكرانيا في «الناتو» ليست مطروحة حالياً. وأشار إلى تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز في 14 فبراير الجاري بأن مسألة انضمام أوكرانيا لـ«الناتو» ليست ضمن أجندة الحلف حالياً، واعتبر أنه من الغريب أن الحكومة الروسية تجعل هذا الأمر محور مشكلات سياسية.

وقال أور: «رغم أن شولتز لم يمنح موسكو الضمانات الأمنية التي تطالب بها منذ أسابيع، لكن من الملحوظ أنه أعلن كييف لن تنضم للتحالف العسكري في المستقبل المنظور».

وتوعدت روسيا أمس بالتحرك، ولو عسكرياً، في حال رفضت واشنطن مطالبها الأمنية الرئيسة، مكررة أنها تريد انسحاباً للقوات الأميركية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

بداية الأزمة.. و«ثورة الميدان»

تفاقم الخلاف بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع «الثورة الأوكرانية»، أو ما يُعرف بـ«ثورة الميدان» في فبراير عام 2014، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش وسقوط النظام الأوكراني.

الاحتجاجات ضد يانكوفيتش اندلعت بسبب ما اعتبره المتظاهرون ميلاً تجاه موسكو وتراجعاً من جانبه عن الدخول في «اتفاقية شاملة» مع الاتحاد الأوروبي، والتي سعت لها الحكومات الأوكرانية المتعاقبة منذ عام 2012، لكن كان من شأنها التأثير على الاتفاقيات التجارية بين أوكرانيا وروسيا.

بعد الإطاحة به، طلب يانكوفيتش المساعدة من روسيا، واعتبرت موسكو الإطاحة به انقلاباً غير شرعي، ولم تعترف بالحكومة الجديدة.

أعقب ذلك اندلاع مظاهرات مضادة لـ«ثورة الميدان» في المناطق الجنوبية والشرقية من أوكرانيا، وعلى إثرها ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، كما أعلن انفصاليون موالون لروسيا «الاستقلال» في دونيستك ولوغانسك بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا.

على إثر ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين في دونباس شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين روسياً.

ويحارب الانفصاليون الجيش الأوكراني منذ ذلك الحين في صراع أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن. ومع سقوط القتلى والجرحى في دونباس، أسس طرفا الأزمة روسيا وأوكرانيا، ومعهما فرنسا وألمانيا باعتبارهما وسيطين، منصة حوار رباعية أطلق عليها اسم «صيغة نورماندي»، حيث عقد الاجتماع الأولى في مدينة نورماندي شمال فرنسا، وركزت المفاوضات على تهدئة الصراع، وعقدت عدة جولات من المحادثات أسفرت عن توقيع اتفاقية «مينسك» عام 2015.

ونصت الاتفاقية على وقف القتال وإيجاد حل سياسي للنزاع في شرق أوكرانيا، لكن منذ ذلك الحين يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن عدم تطبيق الاتفاقية، مع التباين الحاد في مواقفهما.

وقد استؤنفت المحادثات الرباعية ضمن «صيغة نورماندي» في يناير عام 2022، في برلين وباريس، لنزع فتيل الأزمة المتجددة.

دبلوماسية مكثفة

ومنذ بداية العام الجاري، تواصلت الجهود الدبلوماسية المكثفة من الأطراف كافة، وسط شد وجذب، تسلط الضوء على عمق الخلافات وتباين وجهات النظر. وفي العاشر من يناير 2022، أجرى الروس والأميركيون محادثات في جنيف، تناولت الأمن في أوروبا والأزمة الأوكرانية. ومع إعلان روسيا نشر جنود في جارتها بيلاروس، خصص واشنطن مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وأكد الناتو وضع قواته في حالة استعداد وإرسال سفن وطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية. كما أرسلت واشنطن قوات إلى أوروبا الشرقية للدفاع عن الدول الأعضاء في «الناتو». وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، أعلن «الناتو» أن هناك تهديداً خطيراً وخطراً محدقاً باندلاع مواجهة مسلحة جديدة في أوروبا، وأعلنت واشنطن أن الغزو الروسي لأوكرانيا «وشيك»، وقررت إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا. كما حذرت بريطانيا من الوضع خطير جداً، وحذرت إلى جانب فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي موسكو من دفع ثمن باهظ إذا أقدمت على الاجتياح، ملّوحة بسلاح العقوبات. ودعت دول كثيرة رعاياها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية في أقرب وقت، فيما قللت كييف من شأن التحذيرات واعتبرتها إثارة للهلع. وجددت موسكو تأكيداتها بأنها لا تنوي غزو أوكرانيا. ومع تكثيف الجهود الدبلوماسية، التي تضمنت زيارتين منفصلتين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى روسيا، مع تواصل المحادثات الأميركية الروسية هاتفياً، أعلنت روسيا بدء سحب قواتها من الحدود الأوكرانية «بعد انتهاء التدريبات المقررة».

لكن أوكرانيا والغرب لا تزال ترى تهديد الغزو خطيراً، وتطالب موسكو بخطوات جدية.

مجلس الأمن.. دعوات للحوار

عقد مجلس الأمن الدولي جلستين بشأن أوكرانيا، نهاية الشهر الماضي ويوم أمس، بطلب من الولايات المتحدة، للتأكيد على ضرورة سحب القوات الروسية من المناطق الحدودية الأوكرانية.

وخلال الجلستين، أكدت دولة الإمارات، التي تشغل مقعداً غير دائم منذ بداية العام في مجلس الأمن، على إيمانها الراسخ بأن الخلاف القائم في أوروبا يتطلب الانخراط في حوار جدي مبني على قيم الاستقرار والتعايش والسلام بين مختلف دول المنطقة، ودعت لتجنب التصعيد، الذي قد يكون له أثر سلبي كبير على المدنيين، ويمكن أن يفاقم الوضع الإنساني الهش في شرق أوكرانيا. وقالت الدولة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن المناقشة تحت بند الأخطار التي تهدد الأمن والسلم الدوليين: «نؤكد على أهمية التوصل إلى حل تفاوضي للمسألة من خلال الآليات المتوفرة وبدعم المنظمات الإقليمية»، مشيرة إلى مبادرة رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والتي تهدف إلى بدء حوار جوهري بشأن الأمن الأوروبي، والذي من شأنه أن يعالج المشاغل الأمنية لدول المنطقة. وقال البيان: «نرحب بالمناشدة التي أطلقها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي حول إبداء الهدوء، ونأمل أن يتم البناء عليها لبناء المزيد من الثقة في المنطقة». كما أكدت الإمارات ترحيبها بتأكيد كل من الاتحاد الروسي وجمهورية أوكرانيا عزمهما على تنفيذ وقف إطلاق النار غير المشروط في شرق أوكرانيا، مضيفة: «نعول على المبادرات المختلفة الجارية حالياً لإتاحة الفرصة للحوار، بما في ذلك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، حيث يجب مساندة الجهود الدبلوماسية القائمة وإعطائها المجال لتحقق النتائج المرجوة». وشددت الإمارات، في بيانها، على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وعلى محورية اتفاقيات مينسك، وضرورة التمسك بها، وضمان تنفيذها.

التداعيات على المنطقة العربية

لا شك أن الأزمة في أوكرانيا، حال تفاقمها، ستكون لها تأثيرات على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليست مرتبطة فحسب بعلاقات دول المنطقة بأطراف الأزمة، روسيا وأوكرانيا وأميركا وأوروبا، وإنما بأهمية أوكرانيا كسلة غذاء عالمية.

وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت نحو 50 في المئة من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا ونحو 30 في المئة من أوكرانيا. أي أن واردات مصر من القمح من البلدين تشكل 80 في المئة من احتياجاتها من هذه المادة الأساسية التي يعتمد عليها نحو ثلثي سكان البلاد.

وتشكل أوكرانيا المصدر الرئيس للقمح إلى لبنان بنسبة نحو 50 في المئة من احتياجاته، و43 و22 في المئة من احتياجات كل من ليبيا واليمن. وتبلغ نسبة واردات المغرب من القمح 26 في المئة، وهي نسبة تضع أوكرانيا كمصدر رئيس.

وفي ظل ضعف الانتاج المحلي من الحبوب في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعوامل مناخية مثل الجفاف، إضافة إلى تأثر السوق الروسية أيضا، تأتي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا في مقدمة البدائل التي يمكن أن تعزز حضورها في الأسواق العربية.

وحسب تقارير رسمية، لدى كل من مصر والمغرب احتياطي من القمح يكفي 4 إلى خمسة أشهر. فيما تواجه تونس منذ العام الماضي أزمة حبوب بسبب تراجع قدرة البلد على الاستيراد والأزمة المالية والسياسية التي يواجهها.

وقد باشرت الجزائر ومصر والمغرب، سنّ تدابير طارئة للتكيّف مع احتمالات ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، لطالما ارتبطت في دول عربية عديدة باضطرابات اجتماعية وسياسية.

«نورد ستريم 2».. ورقة تفاوض

وفي قلب الأزمة الأوكرانية، يقع خط الأنابيب الجديد لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا «نورد ستريم 2»، الذي يمر تحت بحر البلطيق، بطول 1200 كيلومتر. وهناك خط الأنابيب «نوردستريم 1»، الذي أنشئ في عام 2011.

وخط الأنابيب، الذي بلغت تكلفته 11 مليار دولار، وجرى الانتهاء منه في سبتمبر الماضي، تعارضه الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا وكثير من دول الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه سيزيد من النفوذ السياسي لروسيا في القارة الأوروبية.

غير أن روسيا تشدد على أن خط الغاز مشروع اقتصادي بحت، ولا يجب تسييسه، منتقدة المواقف الأوروبية والأوكرانية والأميركية.

وحال تشغيله، سيضخ «نوردستريم 2»، الذي لم يحصل حتى الآن على الموافقات النهائية في برلين، نصف استهلاك ألمانيا من الغاز سنوياً، أو نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز، ويدر على شركة الغاز الروسية الحكومية «غازبروم» زهاء 15 مليار دولار. ويمكن أن تخسر كييف 1.8 مليار يورو «رسوم عبور» تدفعها موسكو مقابل استخدام خطوط الأنابيب الأوكرانية لشحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، عند تشغيل «نوردستريم 2» وربما أن ذلك هو ما دفع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى وصفه بأنه سلاح جيوسياسي خطير بيد موسكو، محذراً من نتائج خطيرة على أوروبا. وأما واشنطن ولندن ففرضتها بالفعل عقوبات على روسيا بسبب المشروع.

ويعتبر خط إمدادات الغاز من بين أوراق المساومة الرئيسة في جهود الدول الغربية المبذولة للحيلولة من دون غزو روسي لأوكرانيا.

وتشكل الطاقة قضية سياسية رئيسة في أوروبا، إذ تمثل إمدادات الغاز الروسية مصدراً أساسياً لتوليد الطاقة والتدفئة في الدول الأوروبية. تقترب أسعار الغاز الطبيعي بالفعل من مستويات قياسية في أوروبا، ويمكن أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى مزيد من الألم للمستهلكين.